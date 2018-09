Familien-Sportverein Oberhavel auf dem Siegertreppchen

Auszeichnung

Platzierungen bei der Verleihung der Sterne in Bronze:

1. Reitverein Integration aus Bernau

(„Tapfer/Therapeutische Arbeit mit dem Pferd“)

2. Familien-Sport-Verein-Oberhavel

(“Projekt Schulhockey“)

3. Universitätssportverein Potsdam (Abteilung Boxen)

(„Fair/Jugendhilfeprojekt“)

4. Bildungs- und Gesundheitssportverein beim KSB Märkisch Oderland

(„Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung stärken“)

4. LG Oberhavel

(“Abenteuer-Sport-Camp in den Ferien“)

4. Ruderclub Kleinmachnow-Stahnsdorf-Teltow

(„Wanderfahrten als Ferienfreizeiten“)

Idee: Die Berliner Volksbank verleiht die „Sterne des Sports“ in Bronze an herausragende Sportvereine in ihrem Brandenburger Marktgebiet, die sich in besonderer Weise für die Gesellschaft engagieren. Dieser Wettbewerb zeichnet also innovative und kreative Maßnahmen sowie Programme aus, mit denen Sportvereine beispielsweise Kinder und Jugendliche oder Senioren motivieren, Sport zu treiben, Menschen mit Behinderung integrieren oder in sozialen Brennpunkten ausgleichend und leistungsfördernd wirken.

Fortsetzung: Der Sieger ist für die nächste Stufe qualifiziert und kann am 13. November auf einen „Stern des Sports“ in Silber hoffen.⇥(skr)