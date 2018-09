Böhmerheide und Schluft wollen Bürgerhäuser

Susan Hasse

Schorfheide (MOZ) In den beiden zur Gemeinde Schorfheide gehörenden Dörfern Böhmerheide und Schluft gibt es bislang keinen öffentlichen Raum für die Einwohner. Beide Ortsteile fordern daher ein Dorfgemeinschaftshaus auch für ihre Ortsteile. Uwe Schoknecht, Bürgermeister der Gemeinde Schorfheide betonte in der Vergangenheit immer wieder, dass in jedem der neun zur Gemeinde gehörenden Dörfer es einen Treffpunkt für die Bürger geben müsse. So wird etwa derzeit in Werbellin ein Dorfgemeinschaftshaus gebaut. Ähnlich wie in Schluft gibt es dort keine Gaststätte für Zusammenkünfte mehr. In Schluft hatte die letzte Gaststätte Anfang des Jahres geschlossen, seither gibt es keinen Treffpunkt für die Bewohner mehr. Im 100-Seelen-Dorf Schluft ging der Ortsvorsteher Peter Fiebig soweit, dass er aus Mangel an Örtlichkeiten auf Sitzungen des Ortsbeirats gänzlich verzichtete.

Pläne des Ortsbeirates für ein Dorfgemeinschaftshaus am zentralen Platz im Ort, scheiterten am Veto der Gemeindevertretung. Fiebig stellte seine Pläne der Gemeindevertretung vor, die wenig Begeisterung zeigte, da der Spielplatz den Plänen zum Opfer gefallen wäre. Derzeit wird in der Verwaltung überlegt, ob man eine kleineres Haus für die Schlufter bauen könnte, das genügend Raum für Veranstaltungen bietet.

Auch in Böhmerheide macht sich der Ortsbeirat für ein Dorfgemeinschaftshaus stark und beruft sich auf das Versprechen des Bürgermeisters. Der Ortsbeirat hat bereits ein geeignetes Grundstück im Ortskern im Drosselweg 15 im Visier: Das Grundstück gehört der Gemeinde und ist derzeit nicht verpachtet. Auf dem mittlerweile zugewachsenen Grundstück stehen marode Bungalows und allerlei Gerümpel der vergangenen Jahrzehnte. Geht es nach dem Willen des Ortsvorstehers Gerhard Schmidt soll es im kommenden Jahr von der Gemeinde beräumt werden. Sodann sollen die Planungen für ein Dorfgemeinschaftshaus vorangetrieben werden.