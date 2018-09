Ruppin Tigers im Aufwind

Geschicklichkeit gefragt: Beim Flag-Football wird der Ballträger per Griff an den Gürtel und nicht per Körperkontakt gestoppt. © Foto: privat

Gunnar Reblin

Neuruppin (MOZ) Die Ruppin Tigers haben ein kräftiges Lebenszeichen gesendet. Den Familientag für Jung und Alt stufte Ludger de Wendt vom Tigers-Team als „voller Erfolg“ ein. Zahlreiche Schnupper-Teilnehmer schlüpften ins Football-Outfit. Mehr als 200 Zuschauer verfolgten am Sonnabend die Trainings- und Spieleinheiten. Es gibt aber auch Probleme.

Die Winterperiode steht vor der Tür. Ihr Homefield (zu deutsch: ihre Heimstätte), den Platz an der Karl-Liebknecht-Schule, können die Tigers in absehbarer Zeit nicht mehr für Trainingszwecke nutzen. „Das Problem ist“, so Ludger de Wendt, „bisher haben wir keine Hallenzeiten bekommen.“ In ein paar Wochen, wenn es draußen nass, kalt und dunkel ist, ist ein Training mit den vornehmlich jungen Tigers nicht mehr möglich. „Bei diesem Sport steht man auch viel, weil wir viel erklären müssen, um bestimmte Dinge einstudieren zu können. Da frieren die Kinder. Das geht nicht“, betont de Wendt. Er ist einer aus dem vielköpfigen Trainerteam, das den Trainingsbetrieb zuletzt „deutlich professionalisiert“ hat. „Wir müssen keine auswärtigen Coaches mehr engagieren, weil bei uns inzwischen alle ihre Trainer-Lizenzen erworben haben.“

Dementsprechend wurden auch beim Familientag die jungen und alten Tigers fachkundig angeleitet. Am Vormittag wirbelten 24 Kinder beim Flag-Football, eine kontaktarme Variante des Spiels, auf dem spärlich grünen Rasen umher. Beim Flag wird anstelle des Tackelns der Ballträger durch das Abreißen einer Flagge (Flag) vom Gürtel gestoppt. Flagfootball wird ohne Ausrüstung gespielt, und bietet daher für Jedermann einen leichten Einstieg. Allein zehn Probanten zählte die Tigers. Zum Programm zählte ein Warm-Up, Defensiv- und Offensivübungen, Fang-Techniken und eine Quarterback-Challenge, ein Wurfspiel. De Wendt: „Alle waren mit Spaß dabei. Wir hoffen natürlich, dass der eine oder andere weiter mitmacht und unsere Jugendteam verstärkt. Der Ruppiner Nachwuchs hat bisher zwei Spiele im regulären Liga-Betrieb absolviert und beide auch gewonnen.

Auch im Männerbereich sind Fortschritte zu verzeichnen. Die 50 Mitglieder starke Football-Abteilung, die beim SV Union Neuruppin angegliedert ist, plant schließlich, in absehbarer Zeit den regulären Spielbetrieb im 9er-Tackle aufzunehmen. Dafür müsse laut de Wendt der Kader aber noch wachsen. Immerhin vier Neulinge übten am Sonnabend mit den Etablierten mit, schnupperten sozusagen mal rein. Einer davon war Mario Kaiser. Der Fußballer des TuS Dabergotz bringt von der Statur her schon einmal einiges mit – ein Bulle. „Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich wurde prima aufgenommen. Vor allem der Teamspirit, dieser Zusammenhalt hat mich beeindruckt“, gibt er seine Eindrücke wieder. Und Kaiser, der viele Tipps bekam, glänzte beim Präsentationsspiel. „Ich habe einmal den Quarterback abgeräumt. Ein echt cooles Gefühl.“ Bleibt er dran? „Im Moment beißt sich das mit dem Fußball. Aber wenn die Tigers ein Liga-Team anmelden, bin ich vielleicht dabei“, so Kaiser.

Neben der Planung für den Tackle-Sport, der Ruf danach wird nach Aussage von de Wendt immer lauter, haben die Ruppin Tigers aktuell den drohenden Trainings-Engpass und die fehlende Bewässerung ihres Homefields zu lösen.