Prägende Naturparkprojekte

Olav Schröder

Schönow (MOZ) Der Aussichtsturm in der Schönower Heide gehört zu den Projekten, mit dem im Naturpark Barnim neue Besuchergruppen angezogen werden sollen. Errichtet vom Schönower Heide-Verein, wurde mit der Plattform ein barrierefreier Zugang in die Natur realisiert.

Die Aussichtsplattform gehört zu den Projekten, bei denen Peter Gärtner, Leiter des Naturparks Barnim, ins Schwärmen kommt. Mit der behindertengerechten Gestaltung von Anlaufstellen in der Natur werden neue Wege beschritten, sagt er. Das Besondere daran sei, dass der Heide-Verein das Vorhaben mit der Pflege der unter Naturschutz stehenden Heidelandschaft verknüpft und diese für viele Besucher erfahrbar macht. Der Aussichtsturm auf einer Anhöhe gehörte zu den insgesamt fünf Vorhaben, die am Wettbewerb um das Naturparkprojekt des Jahres teilnahmen. „Man hätte aufgrund ihrer Bedeutung für die Allgemeinheit alle Projekte prämieren können“, sagt Peter Gärtner. Den Zuschlag erhielt schließlich der Beitrag des Berliner Bezirks Pankow mit der Pflanzung von fast 800 traditionellen Obstbaumsorten zur Wiederherstellung des Landschaftsbildes um Blankenfelde.

Ökologische Projekte zur Verbesserung der Wohnsituation werden derzeit vielerorts diskutiert. Auch in Bernau gibt es dazu mehrere Debatten und Aktivitäten. Mit einem Projekt zur innerstädtischen Begrünung hatte die Stadt Eberswalde gemeinsam mit der Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH an dem Naturpark-Wettbewerb teilgenommen. Freiflächen in den Wohnquartieren wurden als Ort für die Bewohner und als Rückzugsort für heimische Tier- und Pflanzenarten gestaltet. Ein 100-Bäume-Programm und die Verwendung von klimaangepassten Gehölzarten sollen die Auswirkungen von sommerlichen Hitzewellen in den Wohngebieten dämpfen. Mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNE) werden Gehölze mit essbaren Früchten im Wohnquartier, vor allem im Umfeld von Spielplätzen, realisiert.

Ein weiteres Projekt steuerte eine Studentengruppe der HNE im Auftrag der Stadt Eberswalde mit einem Umweltbildungsangebot für Schulen und Kitas auf den Drehnitz-Wiesen bei. Die Stadt Oranienburg war an dem Wettbewerb mit mehreren Vorhaben wie der Anlage eines Zauneidechsenhabitats am Gewerbegebiet Nord, Aufforstungen südlich der Lehnitzschleuse und einer Freiluftausstellung am Gedenkort Klinkerwerk am KZ Sachsenhausen.

Die in der Schönower Heide geschaffene Besucherplattform auf einer Anhöhe kann aufgrund der sanft ansteigenden Zuwegung auch von Rollstuhlfahrern und Besuchern mit Kinderwagen erreicht werden, wie Michaela Tiedt-Quandt von Schönower Heide-Verein sagt. Sie ist Forstwirtin, Gesundheitswanderführerin und Waldpädagogin. Der Weg zur Aussichtsplattform wurde mit Natursteinen befestigt. Das Plateau selbst ist etwa drei Meter hoch und bietet so den Blick in die Heide und in das Wildtiergatter. Die neue Plattform liegt an dem rund sechs Kilometer langen „Wildwanderweg“ und ergänzt damit einen bereits bestehenden Turm an dem knapp zwei Kilometer langen „Heide-pfad“.

Auch beim Bau wurde auf ökologische Aspekte geachtet. Das Holz der Plattform stammt aus dem umliegenden Wald der Berliner Forsten, so dass keine langen Transportwege anfielen. Selbst beim Kauf von Schrauben, Nägeln und anderen Materialien wurden vornehmlich regionale Firmen berück-sichtigt.

Die Plattform für 20 Personen wird noch mit Sitzgelegenheiten ausgestattet. So kann sie auch für Führungen benutzt werden. außerdem erhält sie noch eine Verkleidung aus Lärchenbrettern. Zudem wird auch das Dach begrünt, so dass es auch Insektenpopulationen nutzt. Mit dem Gründach gilt die Plattform zugleich als unversiegelt.