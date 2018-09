Zahl der getöteten Ferkel ist unbekannt

dpa

Potsdam (dpa) Die Grausamkeit war kaum erträglich und verstieß gegen den Tierschutz: Nach der Tötung von Ferkeln in Brandenburg appellieren die Grünen an die Behörden, künftig eher tätig zu werden. „Bislang werden Missstände bei der Tötung von Nutztieren vor allem durch Tierschützer aufgedeckt“, sagte Benjamin Raschke, landwirtschaftspolitischer Sprecher der Landtags-Grünen, am Mittwoch auf Anfrage.

Auf seine kleine parlamentarische Anfrage hatte das Verbraucherschutzministerium geantwortet, es gebe keine Angaben, wie viele Ferkel nicht vorschriftsmäßig getötet werden. Auch sei es anhand fehlender Informationen unmöglich, eine verlässliche Schätzung vorzunehmen. Statistische Erhebungen seien dazu nicht vorgeschrieben.

Bei dem Tierhaltungsbetrieb in Neuzelle (Oder-Spree) waren kleine, aber nicht lebensfähige Ferkel - sogenannte Kümmerer - einfach auf den Boden oder gegen Kanten geworfen worden. Laut Tierschutzrecht dürfen die Tiere nur getötet werden, wenn ein vernünftiger Grund vorliegt. Zudem müssen sie betäubt werden und dürfen keine Schmerzen leiden. Das Unternehmen hatte sich von den Verstößen distanziert und angekündigt, sie zu ahnden.

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe wurde dem Verbraucherschutzministerium zufolge der Betrieb unangemeldet kontrolliert. Er sei aufgefordert worden, missgebildete oder nicht lebensfähige Ferkel nach dem im Tierschutzrecht vorgegebenen Verfahren zu töten. Eine zweite Kontrolle habe es gegeben, als die Sauen abgeferkelt hatten. „Weitere, unangekündigt Nachkontrollen sind vorgesehen“, hieß es. Der Landestierschutzbeauftragte habe den Betrieb aber nicht besucht.

Verendete oder getötete Tiere landen wegen befürchteter Seuchen in Tierkörperbeseitigungsanlagen. Raschke forderte, Tierschutzverstöße bereits dort zu erfassen. Die Ministerien für Verbraucherschutz und Landwirtschaft seien in der Pflicht, die Schutzlücke zu schließen. „Nur wenn Verstöße regelmäßig erfasst werden, können sie auch geahndet und damit auf Dauer verringert werden“, betonte er.

Reguläre Überwachungen ohne Anlass sind aus Sicht des Ministeriums nicht praktikabel. Weder könne die Behörde ihre Kontrolle von einer erforderlichen Ferkeltötung abhängig machen, noch dürfe allein zu Demonstrationszwecken ein Ferkel getötet werden. Das Ministerium kündigte für November in Zusammenarbeit mit dem Landesbauernverband und dem Landestierschutzbeauftragten eine Tagung an, um Tierhalter zu sensibilisieren.