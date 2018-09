Wolf läuft bei Wolfsruh über die Straße

Wolfgang Gumprich

Wolfsruh Einen besseren Ort für die Begegnung mit einem Wolf kann es wohl nicht geben: Wolfsruh.

Es war aber nicht Meister Isegrim, der aus dem Wald vor dem Ortsschild auf die Straße lief sondern ein „total lieber Wolf“, wie Katrin Theiß ihn beschreibt. Die Heilerziehungspflegerin war nicht auf dem Weg zur Großmutter, sondern hatte ihren Arbeitsplatz bei der GIB-Stiftung fast erreicht, als sie aus dem Seitenfenster ihres Autos den noch recht jungen Wolf erblickte.

Schnell parkte sie ihr Auto, zückte ihr Handy. Das 14-sekündliche Video findet sich im Netz unter moz.de. Angst habe sie keine gehabt, „ich war nur aufgeregt“, gesteht sie. Katrin Theiß filmte, wie der Wolf aus dem Wald auf die Straße läuft, sich umdreht und dann zurück ins Unterholz trabt.

Sie vermutet, dass das Tier eigentlich wohl die Straße überqueren wollte, sich aber durch das Auto gestört fühlte und sich wieder zurückzog. „Ich war mir ziemlich sicher, dass es ein Wolf und kein Schäferhund ist, denn ich hatte früher selbst Hunde“, sagt sie.

Auch alle, denen sie die Bilder zeigte, waren sich sicher „das ist ein Wolf“. Es war ihr erster Wolf, den sie in freier Wildbahn gesehen hat; sie findet es gut, dass die Wölfe in Brandenburg wieder heimisch werden. Natürlich müsste ihre Verbreitung kontrolliert werden. Dass sie überhaupt das Glück hatte, einen Wolf „live“ mit dem Handy zu erwischen, liegt an ihrem Hobby, dem Fotografieren. „Ich mache sehr viele Fotos, das Handy liegt immer griffbereit“.

Vielleicht bekommt sie demnächst ihre nächste Chance auf ein Wolfsbild, denn „in Rauschendorf wurde auch ein Wolf gesichtet, der soll dem bei Wolfsruh sehr ähnlich sehen“, sagte Theiß.

Gemeinden des Amtes Gransee, aber auch andernorts in Brandenburg fordern unterdessen die Schaffung sogenannter wolfsfreier Zonen. Die Kampagne vom CDU-nahen Bauernbund soll vor allem Viehhalter unterstützen.