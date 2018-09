Mühlen werden 100 Meter größer

Windräder in der Landschaft: Wie hier, an der B1 bei Seelow, prägen die Energieerzeugungsanlagen schon jetzt vielerorts das Bild in der Region. Dabei wird das große Bauen erst noch kommen. Allein um Seelow herum sind zwei insgesamt mehr als 500 Hektar große Windeignungsgebiete im Regionalplan ausgewiesen. © Foto: Matthias Lubisch