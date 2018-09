Hauptsache Oktoberfest

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Es ist wieder soweit: Die Oktoberfeste in der Region haben begonnen. Und mit ihnen bei vielen Frauen die Frage: Welche Frisur passt zum Dirndl? „Jede“, sagt Uwe Steinicke vom Salon Rudi. „Egal, ob kurze oder lange Haare, dünne oder dicke, blond, rot oder braun.“ Seine Kollegin Steffi Mallon macht es vor: Auch in die kürzesten Haare lassen sich von der Ponypartie ausgehend die Haare zur Seite flechten. „Und wer nicht flechten will oder kann, kann sich mit Haarteilen behelfen“, schlägt Uwe Steinicke vor.

Auch in seinem Salon in Bad Freienwalde sind alle Termine im Vorfeld der Oktoberfeste vergeben. „Neben den Jugendweihen und Konfirmationen ist das Freienwalder Oktoberfest eine feste Größe im Kalender“, weiß der Friseurmeister. Das habe in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen. Ein weiterer Anlass eben, sich schick zu machen. Auch obenrum: Mit Blumen und Spangen. Einem Haarreifen wenigstens, wenn nicht sogar einem Fascinator. Oder mit aufwendigeren Flechtfrisuren, wie er und seine Kolleginnen sie in rund einer halben Stunde – je nach Wunsch und Haarlänge – realisieren können.

Aber auch zu Hause, allein oder mit Freundinnen, kann Frau sich oktoberfesttauglich frisieren. Am besten klappt das, so der Fachmann, wenn die Haare nicht frisch gewaschen sind. „Sie brauchen Griff“, erklärt Uwe Steinicke. Im Zweifel könne man mit Haarspray, Stylingpuder oder Trocken-Shampoo die Haare etwas stumpfer machen. Um sie dann besser flechten zu können: Als französischen Zopf, Fischgräte oder Gretchenzopf. „Auch der Flechtkranz ist sehr beliebt“, weiß der erfahrene Friseur. Und Steincke mag es auch, blau-weiße oder rot-weiße Bänder einzuflechten.

Aber egal, ob hochgesteckt, geflochten, gedreht: Hauptsache der Kopf wird nicht vergessen. Und passt zum schicken Dirndl. Oder den auch bei jungen Frauen beliebten kurzen Trachtenblusen. „Auch ich habe in den vergangenen Jahren immer staunend im Zelt gestanden, und mich gefreut, dass die Frauen, egal welchen Alters, alle toll gestylt waren“, gibt Uwe Steinicke zu.

Und die Termine, an denen er und seine Kolleginnen nun kreativ werden und flechten dürfen, sind auch für sie ein Highlight. „Das macht uns Friseuren allen Spaß.“