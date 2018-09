Mieter vergeben Prädikat „Gut“

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Erstmals in der Unternehmensgeschichte hat die WHG ihre Mieter gefragt: Wie zufrieden sind Sie? Was wünschen Sie sich von ihrem Vermieter? Jetzt wurden die Ergebnisse der Umfrage öffentlich vorgestellt. Fazit: Die WHG schneidet mit einem „Gut“ ab.

Grün, gelb und rot – bei der Auswertung der Befragung leuchten alle Ampelfarben auf. Das heißt: Es gibt Stärken, aber auch deutliche Schwächen, Verbesserungspotenzial. Insgesamt jedoch, so resümiert Maria Sundermann von der österreichischen Firma Eucusa, die die Umfrage erarbeitet und analysiert hat, seien die Mieter mit der WHG zufrieden. Was sich notenmäßig in einer 2,2 ausdrückt. Also einem „Gut“. Dies widerspiegele sich auch in der Kernaussage „Wohnung ist mein Zuhause“, der fast drei Viertel der Mieter zustimmen.

Im November 2017 hatten WHG und Eucusa die Fragebögen an die gut 5100 Haushalte verschickt. 1699 Haushalte haben die Fragen beantwortet, was einer „Rücklaufquote“ von 33 Prozent entspricht. Für eine Kundenbefragung ist dies laut Sundermann ein „überdurchschnittlich hoher Wert“. Weshalb sich aus den Ergebnissen durchaus Schlussfolgerungen ableiten ließen. Der Fragebogen war in fünf Kategorien gegliedert: Erscheinungsbild/Allgemeines, Information/Kommunikation, Souveränität der Mitarbeiter, Kundenorientierung sowie Produktqualität.

In vier dieser fünf Bereiche schneidet die WHG gut ab. Im grünen Bereich liegt das Unternehmen sogar beim Punkt „Freundlichkeit der Mitarbeiter“. Ebenso bei der Miettreue. Gut zwei Drittel der Mieter wollen mindestens in den nächsten zwei Jahren bei der WHG wohnen bleiben. Zufrieden zeigen sich die Mieter ebenso in Sachen Mängelbehandlung. Und: Gleichfalls zwei Drittel halten das Preis-Leistungs-Verhältnis – gemessen am persönlichen Einkommen – für akzeptabel, beanstanden ihren aktuellen Mietzins also nicht.

Deutliche Reserven sehen die Bewohner offenbar bei der Information und Kommunikation, der nur mit einer 2,9 (roter Bereich) bewertet wird. Interessant die Aufschlüsselung nach dem Kontaktmedium. Drei Viertel der Mieter wollen entweder persönlich oder per Telefon Kontakt zu ihrem Vermieter aufnehmen. Kritisch sehen die Befragten zudem die WHG-Club-Card, die offenbar kaum genutzt wird. Die Musterwohnung zur seniorenfreundlichen Gestaltung (Ringstraße) ist zu wenig bekannt. Moniert werden ebenfalls der Pflegezustand der Grünanlagen, für etliche Mieter ein Ärgernis, sowie die Verständlichkeit der Betriebskostenabrechnungen.

Etliche der Befragten hätten die Möglichkeit für zusätzliche Hinweise genutzt, so Sundermann weiter. Demnach wünschen sich die Mieter etwa eine Mieterzeitung, Hausbesuche und vor allem Bänke in den Anlagen.

Die WHG hat laut Geschäftsführer Hans-Jürgen Adam aus der Umfrage bereits erste Konsequenzen gezogen. Der Aufbau von Sitzbänken werde konsequent fortgeführt. Pro Jahr sollen 20 bis 30 dieser Möbel in den Quartieren installiert werden. In puncto Grünanlagen, wo die WHG zu einer „naturnahen Bewirtschaftung“ übergegangen ist, werde man verstärkt den Dialog mit den Bewohnern suchen und um Verständnis werben. Die Frage von Hausbesuchen werde derzeit geprüft. Die Erreichbarkeit der Mitarbeiter wiederum wolle das Unternehmen durch die Einrichtung einer technologisch modernen Telefonanlage verbessern, so Adam.

Vor zwei Jahren habe das kommunale Wohnungsunternehmen einen „Re-Organisiationsprozess“ gestartet. Im Rahmen dessen seien zum einen die Mitarbeiter selbst, zum anderen die Mieter um ihre Meinung gebeten worden. Denn: Bei einem Wohnungsangebot, das in Eberswalde deutlich die Nachfrage übersteigt, müsse man die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden genau kennen.