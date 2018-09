Schritt zum Klinik-Baustart

Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) Ohne große Diskussionen sind am Dienstagabend im Bauausschuss die Stellungnahmen von Behörden und Bürgern zu den Plänen für die Kindernachsorgeklinik zur Kenntnis genommen worden. An den Unterlagen werden nur geringfügige Änderungen vorgenommen.

„Es ist ein wichtiges Vorhaben, aber es hat seine Tücken“, stellte Baufachbereichsleiterin Birgit Bärmann im Ausschuss voran. „Wir hätten alle gedacht, dass es schneller geht.“ Die Behörden- und Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplan und zur Flächennutzungsplanänderung war nun ein weiterer Schritt hin zum Baustart. Zwar wurden für die Abstimmung rund 300 Seiten gefüllt, aber laut Antje Schwarz aus dem Bereich Stadtplanung habe man „nichts Grundlegendes“ ändern müssen.

In der Diskussion zu den sogenannten Abwägungsvorschlägen meldete sich ausschließlich Andreas Fuchs (CDU) zu Wort, der erneut seine bereits mehrfach geäußerte Position darlegte, dass der Standort „ungeeignet“ sei. Er machte dies daran fest, dass eine „massive Zerstörung von Natur“ vorgenommen werde und die Klinik an einer der meistbefahrenen Straßen der Stadt liege. Bei der Lärmaktionsplanung sei festgestellt worden, dass jährlich mehr als drei Millionen Fahrzeuge durch den Ortsteil rollen. Sogar der vom Investor beauftragte Lärmgutachter habe eine hohe Lärmschutzwand empfohlen. Hinzu komme die Abgasbelastung, die durch meist herrschenden Westwind in das Areal „hineingeblasen“ werde. Der zwischen Straße und Klinik bestehende 50 bis 70 Meter breite Waldstreifen reiche als Filter nicht aus, so seine Sicht.

Auch Gerold Fierment vom Agendabeirat der Stadt räumte ein, dass der Standort „problematisch“ sei, was Umweltbelange angeht. Da jedoch die Hinweise der Umweltverbände aufgenommen wurden, könne der Beirat damit leben.

Jens Knoblich (grün/liberal/bürgernah) wollte wissen, warum Ausgleichsmaßnahmen nicht im Stadtgebiet getätigt werden, sondern bei Lebus. Weil man in Strausberg keine Flächen anbieten könne, begründete Antje Schwarz. Bei Lebus sollen intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen in offene Wasserflächen und Feuchtwiesen mit Röhricht sowie Gehölzen verwandelt werden, um den Wasserrückhalt zu verbessern.

Wolfgang Wetzig (Linke) erkundigte sich nach einer zweiten Rettungszufahrt. Die befinde sich 30 Meter hinter der Hauptzufahrt und sei mit der Feuerwehr besprochen, erklärte Investor Peter Fritz. In dem Verfahrensschritt werde dies noch nicht behandelt, sondern später im Bauantrag, ergänzte Antje Schwarz.

Mit sechs Ja-Stimmen bei einer Enthaltung und einem Nein fanden die beiden Beschlussvorlagen deutliche Zustimmung. Einwände von Bürgern wie die zur Erschließung über das Turmgestell wurden abgewiesen.

Die Baufachbereichsleiterin nutzte den Augenblick, um Fritz und seiner Frau mit ihrer Stiftung sowie Vorstandsmitglied Hubert Handke für den bisherigen Einsatz zu danken. Fritz machte deutlich, dass man unter großem Druck stehe, weil der Klinik an ihrem jetzigen Standort in der Bernauer Waldsiedlung gekündigt sei. In den denkmalgeschützten früheren SED-Politbürohäusern gibt es baulich schwierige Bedingungen. „Wir wollten schneller sein und es hat Kraft gekostet“, gestand Fritz, aber man wolle auch „Außergewöhnliches bewegen“. Dafür ernte Strausberg überall im Land Anerkennung. „Vielleicht fassen Sie sich ja auch ein Herz“, sagte er an Fuchs gewandt. Und an alle: „Ich will endlich bauen.“

Die Stadtverordneten entscheiden am 18. Oktober.