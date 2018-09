Konsequent und kultursensibel für mehr Sicherheit

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Über Monate kam es auf dem Kaufland-Vorplatz regelmäßig zu teils gewalttätigen Auseinandersetzungen. Mit einem Bündel aus Initiativen und Angeboten reagiert die Stadt auf die Konflikte unter Heranwachsenden, mit und ohne Migrationshintergrund.

Milena Manns, zuständige Dezernentin für Integration, hat am Dienstag im Sozialausschuss einen Maßnahmeplan vorgestellt, der endlich Ruhe in die über Monate konfliktgeladene Lage auf dem Platz am Lennépark bringen soll. Und der auch ein Perspektive für jene bietet, für die sich wenn, dann bisher nur die Polizei interessierte.

Das Maßnahmenpaket bündelt Aktivitäten, die bereits umgesetzt werden, sowie neue Initiativen. Auch Ergebnisse des Runden Tisches Integration Anfang Juni flossen mit ein. „Es ist kein fertiger Plan, sondern wird nahezu täglich fortgeschrieben und an die Praxis angepasst“, erläuterte die Dezernentin.

Die Maßnahmen orientieren sich an drei Handlungsfeldern. Im ersten geht es um mehr Sicherheit durch ein konsequenteres ordnungsrechtliches Vorgehen bei Straftaten. „Wir wollen, dass Passanten den Weg wieder als sicher wahrnehmen“, sagt Milena Manns. Ordnungsamt, Polizei und Staatsanwaltschaft tauschen sich inzwischen kontinuierlich über die Lage aus und fassen Daten personenbezogen zusammen. Zurzeit habe sich die Lage auf dem Platz eher beruhigt, informierte sie – wohl auch, weil mehrere Männer einer Gruppe gewaltbereiter Syrer nach dem Angriff auf den Frosch-Club in Haft sitzen. Bei Bedarf könne die Polizeipräsenz aber jederzeit wieder verstärkt werden.

Gerade weil sich die Situation entspannt hat, sieht die Polizei die Voraussetzungen für eine Videoüberwachung des Geländes „derzeit nicht gegeben“. Ähnlich verhält es sich mit einer möglichen Waffenverbotszone. „Hier liegt noch keine Entscheidung des Innenministeriums vor.“ Das ordnungsrechtliche Handlungsfeld versteht sich aber auch präventiv. Zu einem Infoabend der Polizei im Mikado seien mehr als 20 Eltern gekommen, berichtet Milena Manns. „Wir überlegen, das regelmäßiger anzubieten.“

Das zweite Handlungsfeld zielt auf „bedürfnis- und kultursensible Angebote“. Die Jugendlichen sollen sinnvoll und pädagogisch begleitet beschäftigen, der konstruktive interkulturelle Austausch gefördert werden. Einige Workshops wie der Bau von Sitzmöbeln oder die Aktion Green Sports seien bereits gut angenommen worden. Weitere Aktionstage und Projekte sollen folgen. Auch dank zusätzlicher Mittel vom Land für Migrationsozialarbeit. Wie Milena Manns berichtete, sind ab sofort täglich von 16 bis 19 Uhr zwei Pädagogen der Stiftung SPI vor Ort.

Mit dem dritten Handlungsfeld will die Stadt den Kaufland-Vorplatz wieder positiv konnotieren. Und einen intensiveren Informationsaustausch zwischen den Akteuren auf den Weg bringen. Ein Ziel: die Etablierung eines Runden Tisch für Migranten.

Im Sozialausschuss wurde der Plan sehr positiv diskutiert. Allerdings meinten sowohl Tilo Winkler (SPD) als auch Thomas Michael Wenzke (CDU), dass mit dem Fokus auf den Kaufland-Vorplatz die Integrationssozialarbeit an anderen Stellen nicht vernachlässigt werden dürfe. „Der Maßnahmeplan gehört auch in die Grund- und Oberschulen. Da gibt es so viele Dinge, die wir endlich ansprechen müssen“, so Winkler. „Das ist nicht der Maßnahmeplan zur Lösung aller Probleme der Welt“, stellte der OB klar, was nicht bedeute, „dass wir woanders gar nichts tun“.