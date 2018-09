„Es ist AfD-Politik, Halbwahrheiten zu verbreiten“

Thomas Gutke

Frankfurt (MOZ) Der AfD-Stadtverordnete Wilko Möller hat sich mit einer Beschwerde an die Kommunalaufsicht gewandt. Er fühlt sich vom Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung übergangen und unterstellt ihm Einflussnahme auf die Medien. Wolfgang Neumann (Linke) weist die Vorwürfe entschieden zurück.

Streitpunkt ist ein Änderungsantrag der AfD zur Feuerwehr-Entschädigungssatzung. Die Vorlage stand am 13. September zusammen mit der überarbeiteten Brandschutz-Förderrichtlinie zur Abstimmung. Die AfD wollte mit einem Änderungsantrag höhere Aufwandsentschädigungen für Bereitschaftsdienste der Freiwilligen Feuerwehr erwirken. Möller hatte den Änderungsantrag zuvor schriftlich beim Amt für Stadtverordnetenangelegenheiten eingereicht. Laut Geschäftsordnung musste er diesen jedoch in die Debatte selbst einbringen. In der Sitzung führte der zuständige Beigeordnete Jens-Marcel Ullrich (SPD) in die Vorlagen ein und wies da bereits auf mögliche Änderungsanträge hin. Daraufhin beantragte zunächst Birgit Schmieder (Linke) höhere Aufwandsentschädigungen für die Pflege der Feuerwehrgerätehäuser. Die Verwaltung übernahm die Änderung ohne Abstimmung; ein Verfahren, das anschließend noch von Ulrich Junghanns (CDU) kritisiert wurde. Wolfgang Neumann fragte schließlich erneut, wer das Wort wünsche und beendete dann die Debatte. Erst danach, heißt es auch im Protokoll zur Sitzung, meldete sich Wilko Möller zu Wort und verwies auf seinen Antrag. Doch der Stadtverordnetenvorsteher wies das Anliegen des AfD-Politikers mit Verweis auf die Geschäftsordnung zurück – seine Meldung sei zu spät erfolgt.

Möller bestreitet das im Schreiben an die Kommunalaufsicht und fordert, die Abstimmung wiederholen zu lassen. Er behauptet, Neumann habe zuvor „vermutlich absichtlich nicht den Blickkontakt“ gesucht. Als Beleg für ein wiederholtes, angebliches „Fehlverhalten“ des SVV-Vorsitzenden führt Möller darüber hinaus die SVV-Sitzung vom Dezember 2017 ins Feld. Das Stadtfernsehen hatte die Debatte damals aufgezeichnet und auf Youtube veröffentlicht. Per „Videobeweis“, so Möller, habe die AfD deshalb feststellen können, dass er seinerzeit mündlich einen Antrag gestellt hatte, Neumann dies in der Sitzung jedoch nicht gehört hatte.

Am 13. September fehlte das private Stadtfernsehen. Aus Sicht Möllers war das kein Zufall; in seinem Brief deutet er tatsächlich eine Verschwörung an. „Wir fragen: War das Absicht?“

Wolfgang Neumann äußerte sich auf Nachfrage entrüstet über die Vorwürfe Möllers. „Er hätte seinen Antrag fristgerecht bis zum Schluss der Debatte einbringen können. Das hat er nicht getan. Punkt.“ Er komme gar nicht umhin, die Sitzungen möglichst nah an der Geschäftsordnung zu leiten. „Da mache ich für die AfD keine Ausnahme.“ Der AfD-Antrag war ihm bekannt. Trotzdem hätte er den Regeln entsprechend als Änderungsantrag formal in die Diskussion eingebracht werden müssen. Auch in der besagten Dezember-Sitzung habe Möller den Antrag nicht eindeutig gestellt, so Neumann.. „Wilko Möller ist nicht dumm. Er provoziert solche Dinge, um uns damit an der Nase herumzuführen. Aus meiner Sicht ist das verlogen. Und Teil der Politik der AfD, Halbwahrheiten zu verbreiten.“

Ihm indirekt den Vorwurf zu machen, dass die Sitzung nicht aufgezeichnet wurde, bezeichnet er als „völligen Blödsinn. Ich verfüge weder über das Frankfurter Fernsehen noch die Märkische Oderzeitung. Ich entscheide doch nicht, ob ein Medium berichtet oder nicht.“ Aus seiner Sicht habe das Schüren von Verschwörungstheorien bei der AfD Methode. „Es ist der permanente Versuch, die Verfahren in ein schlechtes Licht zu rücken, um zu behaupten: die AfD wird benachteiligt.“(thg)