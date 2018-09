Retter müssen härter durchgreifen

Berlin (MOZ) Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte sind seit eh und je das Idol vieler Kinder. Doch das könnte sich bald ändern. Was ein Kindheitstraum war, steht heute vor einem Imageproblem. Dafür sorgt die steigende Zahl der Angriffe auf diese Berufsgruppen. Sie beklagen alle ein- und dasselbe Problem: den Nachwuchsmangel. Verständlich – welcher junge Mensch will seine Haut aufs Spiel setzen, um Bürgern in der Not zu helfen und sich dabei auch noch bespucken, beleidigen und schlagen zu lassen?

Die Politik hat Ende 2017 reagiert: Helfer sind Vollstreckungsbeamten wie Polizisten gleichgestellt, ein tätlicher Angriff wird mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet. Ob allein härtere Strafen etwas an der Lage ändern, bleibt abzuwarten. Es gibt immer noch viele nicht gemeldete Fälle von Straftaten gegen Retter, an der härtere Konsequenzen allein nichts ändern können. Die hohe Dunkelziffer gibt es nur deshalb, weil die Retter es zu gut mit den Straftätern meinen. Doch damit ist keinem geholfen. Die Rettungskräfte müssen jede noch so kleine Straftat zu Protokoll zu bringen. Es geht nicht nur um Gerechtigkeit. Sondern darum, dass die Straftäter merken, eine Grenze überschritten zu haben. Und dass Polizisten und Feuerwehrleute Respekt verdienen.