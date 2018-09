51 Schläge bis zum Sieg

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Dogukan Oral aus der Türkei puttet den Ball mit dem Schläger Richtung Spirale. Doch statt den angepeilten Weg zu nehmen, hüpft die weiße Kugel einfach über das Hindernis hinweg. Beeskows Bürgermeister Frank Steffen, der als Spielleiter fungiert, entschied dennoch: „Das ist okay!“ Der junge Spieler freut sich über die wohlwollende Wertung: „Ich liebe dieses Spiel!“

Vor Beginn des Wettbewerbs, der im Rahmen der Interkulturellen Woche im Spreepark von der Stadt ausgerichtet wurde, hatte Steffen die wichtigsten Regeln erläutert. Als erstes gilt: Es muss allen Spaß machen, jeder hilft jedem. So zeigte Mitspieler Hans-Peter Schulz dem Afghanen Said Shafa Ayubi, wie man die Füße neben dem Abschlagplatz korrekt platziert.

Mariam Abdoulaye aus dem Tschad spielte mit ihrem Sohn Abdelsamat Sanfo. Der Fünfjährige tat sich anfangs schwer, mit dem Schläger zurecht zu kommen. Erst nachdem seine Mutter und die Rathausmitarbeiterin Petra Friedrich dem Jungen gezeigt hatten, wie es geht, platzte der Knoten. Bereits beim nächsten Versuch, dem ersten ohne Hilfe, gelang Abdelsamat der Coup. Er traf gleich beim ersten Schlag exakt ins Loch: Erfolgserlebnis pur.

Wer sich nach der sportlichen Betätigung stärken wollte, hatte am Spielfeldrand Gelegenheit dazu. Es gab Grillfleisch und -würste. Getränke wurden auch angeboten.

Am Turnier nahmen 18 Sportler teil. Am Ende siegte Hans-Joachim Müller aus Krügersdorf. Er durchquerte den Parcour mit nur 51 Schlägen. Um den zweiten, dritten und vierten Platz gab es ein Stechen, weil drei Spieler 60 Schläge hatten. Tim Handreck errang so den zweiten Platz und Hans-Peter Schulz den dritten Rang. Der undankbaren vierte Platz blieb für Henrike Handreck.

Die Interkulturelle Woche war am Sonntag in Beeskow mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Marienkirche gestartet. Heute lädt das SPI-Jugendteam von 15 bis 18 Uhr zu einem interaktiven Spiel „Stadt der Sinne“ ein. Treffpunkt ist das Pier 13 in der Breitscheidstraße 13. Am Freitag verbindet sich mit der Interkulturellen Woche der bundesweite Tafel-Tag. In Beeskow wird er von 10 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz gefeiert. Mit kulinarischen Angeboten und Trommelmusik. Nachmittags startet um 16 Uhr im Sport- und Freizeitzentrum ein interkulturelles Fußballturnier, das die Preußen ausrichten.

Am Samstag beteiligt sich die Burg um 14 Uhr mit einer deutsch-arabischen Führung durch die Ausstellung „Wegen Inventur geöffnet“ an der Aktionswoche. Am Sonntag klingt sie im Hüfnerhaus aus. Von 15 bis 18 Uhr gibt es dort einen bunten Büchertag mit verschiedenen Lesungen, etlichen Kreativstationen und einem Bücherflohmarkt.