Gotteshaus macht Schule

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Denkmal aktiv: Denken, malen, aktiv werden – all das steckt in dem Titel des Projektes „Kulturerbe macht Schule“ der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Dazu fand nun die Auftaktveranstaltung in der Bad Freienwalder Kretschmann- Oberschule statt.

Eigentlich ist der Startschuss für das Projekt „denkmal aktiv“ ja schon gefallen. Denn in der vergangenen Woche waren die Schüler der Klasse 9a, die für das Projekt ausgewählt wurden, bereits mit Schulsozialarbeiterin Janett Pietsch und Pfarrer Björn Ferch in Berlin. Ein Denkmal anschauen. Und zwar die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße. Und zwar mit sehr viel Interesse und Respekt, wie alle betonten.

Denn auch wenn sich die Kretschmann-Schüler in ihrem Projekt eigentlich der Bad Freienwalder Kirche Sankt Nikolai widmen, so sollten sie doch auch Parallelen zu anderen Sakralbauten ziehen können, findet Pfarrer Ferch. Und betont zudem: „Ohne Judentum kein Christentum.“ Er wird das Projekt begleiten und freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Oberschülern. „Ich möchte vermitteln, was hinter den alten Gemäuern passiert und warum das zu unserer Gesellschaft und Kultur gehört und was das mit dem Thema Wertevermittlung zu tun hat“, so der Hausherr der Stadtpfarrkirche. „Unsere Kirche erzählt ganz viel, wenn man genau hinhört.“

Und das sollen und wollen die Schüler. Demnächst werden sie sich aufmachen, und durch die Stadt Bad Freienwalde ziehen, um für sich festzuhalten, was sie für schützenswert erachten. Was das sein wird, darauf waren am Mittwoch schon alle Gäste der Auftaktveranstaltung gespannt. Dazu zählte Schulleiterin Angela Hannemann, die Bildungsausschussmitglieder der Stadtverordnetenversammlung Bad Freienwalde Steffi Ross und Katja Göcke, Gabriela Scholz als Vertreterin der Elternkonferenz sowie die beiden Lehrer Michael Decker und Thomas Wieland. Und natürlich Janett Pietsch, deren Idee es war, die Schüler an dem Projekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zu beteiligen.

Angela Hannemann und Janett Pietsch nahmen jüngst bei der diesjährigen Auftaktveranstaltung für die Teilnehmer am Schulprogramm „denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule“ in Bad Pyrmont teil. Die zweitägige Veranstaltung bildete den gemeinsamen Auftakt in das „denkmal aktiv“-Jahr mit einem Programm aus Führungen, fachlich angeleiteten Workshops und Arbeitsgruppen zu Denkmalthemen und Fragen der Vermittlung des kulturellen Erbes an Kinder und Jugendliche.

Die bundesweite Initiative „denkmal aktiv“ wird seit dem Jahr 2002 jährlich im Frühjahr ausgeschrieben. Im Juni wurden von einer Jury 76 Schulen aus 13 Bundesländern zur Teilnahme im Schuljahr 2018/19 ausgewählt. Dabei geht es darum, sich der eigenen Kultur, Geschichte und Umwelt zu nähern und zu lernen, sie zu schätzen, regionale Denkmale bis hin zu Unesco-Welterbestätten als Teil der eigenen Geschichte kennen zu lernen, ein Gefühl der gemeinsamen Verantwortung für das kulturelle Erbe zu entwickeln. Und für einen respektvollen Umgang mit dem Kulturerbe einzutreten beziehungsweise sich aktiv für den Erhalt des kulturellen Erbes einzusetzen, so die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. „Schließlich erproben die Jugendlichen mit ihrer Projektarbeit auch Möglichkeiten der Teilhabe und des bürgerschaftlichen Engagements zum Erhalt des kulturellen Erbes.“