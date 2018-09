Sparkassenchef läutet Wechsel ein

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Sparkassenvorstand Dietrich Klein verlässt auf eigenen Wunsch im April 2019 die Stadtsparkasse Schwedt, die er 28 Jahre lang leitete. „Es ist Zeit für einen Wechsel“, sagt der 59-Jährige und macht von sich aus den Weg frei für jüngere Nachfolger.

Der Verwaltungsrat der Stadtsparkasse hat die Personalie bereits beschlossen und die Weichen für die Nachfolge gestellt. Am 18. September beschloss das Gremium, den Dienstvertrag Kleins auf dessen Wunsch nicht mehr um weitere fünf oder sechs Jahre zu verlängern. Am 1. Mai 2019 übernimmt demnach Vorstand Jürgen Dybowski (58) die Position von Klein. Neu in den Vorstand rückt dann Thomas Scholz (44), neue Vorstandsvertreterin wird neben Torsten Wegner (50) die 44-jährige Susanne Klotzeck.

Dietrich Klein kam als Berater der Partnersparkasse Lüdenscheid im März 1990 nach Schwedt und übernahm ein Jahr später die Leitung der kleinsten ostdeutschen Sparkasse. Der Banker leistete Aufbauarbeit in den Nachwende-Jahren und führte das Schwedter Geldinstitut erfolgreich durch Zeiten mit Fusionsabsichten der Sparkasse Uckermark, durch die globale Finanzkrise sowie die aktuelle Niedrigzinsphase. Im vorigen Jahr überwältigte er bei einem Banküberfall in der Nebenstelle am Brechtplatz persönlich den Geiselnehmer. Nach28 Jahren verabschiedet sich Dietrich Klein von einer Stadtsparkasse, der laut aktuellem Entlastungsbericht mittelfristig eine auskömmliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bescheinigt wird.

Der 59-Jährige Klein geht offen mit seiner Überzeugung um, dass niemand unersetzlich sei. Die Verhältnisse der Stadtsparkasse seien gut, er könne mit gutem Gewissen die Geschicke des Hauses in jüngere Hände geben. „28 Jahre an der Spitze der Sparkasse sind genug“, sagt Klein. Zu lange Besetzungen in Führungspositionen bergen eben auch die Gefahr, so Klein, dass die Personen zu viel Dominanz ausüben, selbst ungewollt.

Dietrich Klein ist über seinen Job hinaus gefragter Finanzfachmann im Aufsichtsrat der Schwedter Stadtwerke und Technischen Werke, er engagiert sich im Vorstand des DRK und in gemeinnützigen Vereinen wie dem Lions-Club und spielt im Posaunenchor der evangelischen Kirche.

Mit dem Ausscheiden aus der Stadtsparkasse wechselt Dietrich Klein aber nicht in den Ruhestand. Rechtlich wird er zwar Privatier und erhält ein Übergangsgeld bis zur Pensionierung. „Ich werde sicher nicht im Vorstand einer anderen Bank auftauchen. Was ich genau mache, steht noch nicht fest. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass ich meine Aktivitäten im ehrenamtlichen Bereich intensiviere“, sagt Klein. Der Bankkaufmann wohnt mit seiner Familie in der Schlosswiesen-Siedlung, seine jüngste Tochter geht in Schwedt zur Schule.

Vorsitzender Jürgen Polzehl dankte im Verwaltungsrat dem Sparkassenchef für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit und begrüßte, dass Nachfolger aus den eigenen Reihen des Geldinstituts gefunden werden konnten. Die Diplomkaufleute Susanne Klotzeck und Thomas Scholz sind Eigengewächse der Stadtsparkasse. Beide begannen ihre Karriere in den 1990er-Jahren als Auszubildende in der Schwedter Sparkasse.