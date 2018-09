Stühlerücken in den Ausschüssen

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Von

Der Übertritt von Egon Niemack von der Bürgervereinigung Fürstenberg in die AfD-Fraktion hat unter anderem im Internet zu kontroversen Diskussionen geführt – aber auch in der AfD selbst. Derweil kommt es in den Ausschüssen und Aufsichtsräten ein Dreivierteljahr vor der Wahl zu Veränderungen.

Zu dem Bericht über den Eintritt von Egon Niemack in die AfD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung hat sich auch Kathi Muxel, Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes Oder-Spree zu Wort gemeldet. In einer Richtigstellung weist sie darauf hin, dass Egon Niemack zu keinem Zeitpunkt berechtigt gewesen sei, Erklärungen für die AfD abzugeben. Sie bezog das vor allem auf die Aussage von Egon Niemack, dass in Planung sei, einen AfD-Ortsverband in Eisenhüttenstadt zu gründen. „Die Gründung eines AfD-Stadtverbandes für Eisenhüttenstadt ist dem Kreisverband nicht bekannt und auch nicht beabsichtigt“, so Kathia Muxel. Das sei rein formal gar nicht möglich. Für die Gründung eines Ortsverbandes seien sieben ansässige Mitglieder erforderlich, in Eisenhüttenstadt gibt es aber nur drei AfD-Mitglieder. Der ganze Kreisverband habe 81 Mitglieder.

Dem widerspricht nicht nur Egon Niemack. Auch Siegfried Aulich, Fraktionsvorsitzender der AfD in der Stadtverordnetenversammlung, bestätigt: Es gebe Bestrebungen, einen Stadtverband zu gründen. Der Übertritt von Egon Niemack von der Bürgervereinigung Fürstenberg (Oder), wo Niemack stellvertretender Fraktionsvorsitzender war, zur AfD-Fraktion sei mit dem Landesverband, namentlich auch mit dem Landesvorsitzenden abgesprochen worden. Aulich bestätigte auf Nachfrage, dass die AfD mit Sicherheit bei der Kommunalwahl in Eisenhüttenstadt antreten werde und sich gute Chancen ausrechne. Immerhin war sie bei der Bundestagswahl mit einem Stimmenanteil von 23 Prozent stärkste Kraft in Eisenhüttenstadt.

Derweil wird der Fraktionswechsel von Egon Niemack ein dreiviertel Jahr vor der Neuwahl im Mai des kommenden Jahres zu Stühlerücken in den Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung aber auch womöglich in den Aufsichtsräten von zwei städtischen Gesellschaften führen. Die Verteilung der Sitze in den Ausschüssen wird nach dem sogenannten Hare-Niemeyer-Verfahren berechnet, bei der die Gesamtstimmzahl und die Sitzahl ins Verhältnis gesetzt werden. Durch die Sitzverschiebung in der Stadtverordnetenversammlung ist die SPD-Fraktion Gewinnerin. Sie erhält einen Sitz mehr in den Ausschüssen, erklärt Stadtverordnetenvorsteher Peter Müller. Verliererin ist die Fraktion Bürgervereinigung Fürstenberg/Grüne/Piraten, die jeweils einen Sitz abgeben muss. Der Hauptausschuss bleibt unverändert. Auch werden wohl die Vorsitzenden der Ausschüsse nicht noch einmal neu bestimmt. In den Aufsichtsräten der städtischen Gesellschaften gibt es nur dort Veränderungen, wo die Stadtverordneten Anrecht auf sechs Sitze haben. Das ist bei der städtischen Gebäudewirtschaft und den Stadtwerken. Dort wird um den zweiten Sitz, den die Fraktion Die Linke bisher inne hatte, gelost und zwar zwischen der Linken und der AfD. Für die Aufsichtsratsposten gibt es pro Jahr eine Aufwandsentschädigung von 3000 Euro (Stadtwerke) bzw. 2000 Euro (Gebäudewirtschaft).

Von der Bürgervereinigung gibt es derweil keine offizielle Stellungnahme zu dem Fraktionswechsel. Erich Opitz, Vorsitzender der Bürgervereinigung und Fraktionsvorsitzender, war gestern telefonisch nicht erreichbar. In der Fraktionsgemeinschaft mit der einen Stadtverordneten der Grünen und dem einen der Piraten stellt die Bürgervereinigung noch drei Stadtverordnete.