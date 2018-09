Ein Vierteljahrhundert Circus Fantadu

Annette Rothe

Wiesenau Der Circus Fantadu wird in diesen Tagen 25 Jahre alt. Das Lehrerehepaar Jeannette und Göran Wegener hatte den Verein im September 1993 gegründet. Den Anstoß dazu hatte eine Initiative des Brandenburgischen Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport mit dem Titel „Zirkus macht Schule“ gegeben.

„Genau um diese Zeit, im September 1993, begannen wir als ,Schulzirkus Drunter und Drüber‘ am Wiesenauer Teil der Gesamtschule Brieskow-Finkenheerd“, erinnert sich Göran Wegener. „Das Ministeriums­projekt gab uns Raum, neue Bewegungsformen abseits des Lehrplanes anzubieten und mit schauspielerischen sowie musikalischen Elementen zu kombinieren“, ergänzt seine Frau Jeannette. „Interessierte Kinder erarbeiten innerhalb eines Jahres neue Fertigkeiten und präsentieren diese spielerisch, eine Geschichte erzählend, am Schuljahresende.“ Anfangs wurde diese Geschichte in den Schulturnhallen aufgeführt. Seit 17 Jahren füllt der Kinder- und Jugendzirkus mit seiner Show an sechs Tagen die mehr als 600 Plätze im Großen Saal des Frankfurter Kleist Forums.

Vor zehn Jahren wurde der Schulzirkus in einen Verein umgewandelt. Kinder und Jugendliche können sich im Circus Fantadu in zirzensischen Kerndisziplinen wie Hula Hoop, Akrobatik, Einradfahren, Clownerie, Luftartistik, Diabolo, Rola Bola und Seilspringen sowie Schattentheater erproben und kontinuierlich weiterentwickeln. Jahreshöhepunkt ist stets, mit dem Erlernten gemeinsam eine Geschichte unter einem bestimmten Motto musikalisch untermalt und gestalterisch akzentuiert zu erzählen. Dabei schaffen es die „Fantadusies“ jedesmal, mit ihrer Bühnenshow Klein und Groß zu fesseln. Kindergartengruppen sitzen da mit offenen Mündern, gackernde Mädchen und feixende Jungs im Grundschulklassenalter resümieren lässig: „War schon ganz okay.“ Und Erwachsene jedes Alters sind beim Erklingen der ersten Töne des Fantadu-Songs gebannt, nicht wenige mit Gänsehautmomenten und glänzenden Augen.

Warum ausgerechnet dieses Zirkuskonzept – es gibt ja ähnliche auch andernorts – so verzaubert und berührt, lässt sich schwer erklären. Wie so oft ist es das Zusammenspiel unterschiedlicher Umstände. Allen voran ist es die Herangehensweise und der gemeinsame Anspruch des Trainerteams. Jedem Aktiven geben sie einen verantwortlichen Platz, Raum sich weiterzuentwickeln und Verbindungen zu (er)leben. Beginnen kann jeder im Alter von vier Jahren und sich frei entwickeln. Lehrende sind immer auch Lernende, so dass wuselige Vorschulkinder später als Co-Trainer und dann als Trainer Teil der Fantadu-Familie sind.

Nicht der Leistungsgedanke des Einzelnen steht im Vordergrund. Wichtig ist dem Ehepaar Wegener vielmehr, mit vereinten Kräften für das Publikum eine zweistündige Fantasiewelt zu erschaffen, die geübten Disziplinen in selbst kreierten Kostümen mit Licht und Musik keck in Szene zu setzen. „Das Leistungsniveau ist in den Jahren gleich geblieben, was auch gut so ist“, sagen sie. „Es soll Spaß machen.“ Fantadu ist für sie wie ein Kind, das sie in Familie großzogen und für das sie sich wünschen, dass es sich weiter verwurzelt. Und genau dieses Familiäre ist es, das von den Trainern und Co-Trainern, den kleinen und großen Artisten sowie deren Eltern als das Alleinstellungsmerkmal empfunden wird. Laut der Überraschungslaudatio zum Jubiläum haben die Wegeners mit Fantadu „viele Kinder geformt und deren Entwicklung geprägt“ und „allen, wie wir hier stehen, eine zweite Heimat, eine zweite Familie“ gegeben. „Eine Familie, die durch dick und dünn geht, in allen Lebensphasen füreinander da ist.“ 240 Kinder und Jugendliche trainieren derzeit im Circus Fantadu.

Stark für Fantadu macht sich seit 25 Jahren auch die Gemeinde Wiesenau. Sie stellt dem Verein die Aula im Bürgerhaus Alte Schule kostenlos als Trainingsstätte zur Verfügung und fördert so die Kinder- und Jugendarbeit.

Am 10. Oktober werden Brandenburgs Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher und Oder-Spree-Landrat Rolf Lindemann (SPD) den Verein in dessen Trainingsstätte besuchen und sich von der wichtigen Arbeit, die die 30 Trainer und Co-Trainer mit den Kindern und Jugendlichen leisten, ein Bild machen.