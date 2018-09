260 Fragebögen zum Nahverkehr abgegeben

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) 260 Fragebögen sind aufgrund der von der Stadt initiierten Umfrage zum öffentlichen Nahverkehr in Erkner und Umgebung im Rathaus Erkner abgegeben worden. Das teilte Bürgermeister Henryk Pilz am Dienstagabend in seinem Bericht vor den Stadtverordneten mit. Knapp die Hälfte davon kommt von Bürgern der Nachbarkommunen.

Die Umfrage sollte den Bereich von Schöneiche bis Gosen und Grünheide ab, wurde in den Nachbarorten aber ganz unterschiedlich publiziert. Eine Vorab-Auswertung „hat gezeigt, dass Erkneraner Bürger dem Busverkehr nur 4,8 von 10 möglichen Punkten geben“, sagte Pilz. Bei der S-Bahn waren es 6,0 Punkte, beim Regionalexpress 6,4 Punkte. Eine umfassende Auswertung soll dazu beitragen, festzustellen, „wo der Verbesserungsbedarf besonders groß ist“, so Pilz. Als nächster Schritt sei geplant, mit den Nachbarkommunen eine Studie zu beauftragen, die konkrete Maßnahmen zur Verbesserung ermittelt.

In der Bürgerfragestunde kritisierte Birgit Thomas aus Karutzhöhe die gesamte Aktion. Der Fragebogen sei „recht oberflächlich“ gewesen. „Warum in den Sommerferien?“, fragte sie. 130 Fragebögen aus Erkner seien wenig. Außerdem erreiche das Amtsblatt der Stadt Karutzhöhe schon lange nicht mehr. Dieses Problem sei in Arbeit, sagte Pilz.

Sein Vize Clemens Wolter antwortete auf Birgit Thomas’ Frage, die Stadt wolle den Fragebogen selbst auswerten. Die Antworten enthielten interessante Anhaltspunkte zu den Gründen der Nutzung des Nahverkehrs. Erstaunt reagierte er auf den Hinweis, dass der Busverkehr in Karutzhöhe den Fahrplan gar nicht einhalten könne, weil die Busfahrer von Autofahrern zum Zurückstoßen genötigt würden. Ursache dafür sind aus Sicht der Anwohnerin Falschparker und zu wenig Kontrolle durch das Ordnungsamt. Dem widersprach Pilz.