Bürgerbefragung zur Altstadt angeregt

Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) Der Vorstoß der Stadtverordneten Daniel Krebs, Meinhard Tietz und Thomas Frenzel zur „Verkehrsberuhigung“ in der Altstadt ist am Dienstagabend im Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr durchgefallen. Ihre Vorschläge – kurzfristige Öffnung des Nord-Pollers, Verschwenkungen und Bodenwellen, mehr Stadtmöbel und Zwei-Richtungs-Verkehr in der Müncheberger Straße – trafen auf wenig Gegenliebe.

Die Vorlage wäre „interessengeleitet durch die Händler“ und eine Verschlechterung, prognostizierte Gerold Fierment vom Agendabeirat. Aus seiner Sicht sei das Ziel einer Verkehrsberuhigung derzeit erreicht. Stefan Freimark sah dies ähnlich. Ihm fehle das „Shoppingerlebnis“, und der Poller sei nicht schuld. Zudem wäre den Bürgern nicht zu vermitteln, wenn der jetzt wieder ausgebaut würde. Er warb für eine „kompakte Geschäftsstraße“ und im Norden für Wohnbebauung. Mehr Einwohner würden die Innenstadt auch stärken, pflichtete ihm Andreas Fuchs (CDU) bei. „Ein Poller muss dauerhaft oben bleiben“, befand er. Der im Norden sei „unglücklich“, räumte Ausschusschef Nick Reinking (SPD) ein. Seine Partei sei ja Verfechter der Fußgängerzone, aber er könnte auch mit einem geschlossenen Poller im Süden leben.

Jens Knoblich (grün/liberal/bürgernah) war überzeugt, dass die Stadtverordneten das Problem nicht lösen können. „Wir sollten die Bürger entscheiden lassen“, sagte er. Dafür biete sich der Kommunalwahltermin im Mai 2019 an. Auf jeden Fall müsse dann aber klar sein, was rechtlich geht, ergänzte Wolfgang Wetzig (Linke). „Ich wette, die Bürger wollen die Fußgängerzone“, prognostizierte Marcel Bobzin. Es gebe nichts in der Straße, wofür man ein Auto brauche, und in Ruhe mit Kindern Eis zu essen, sei ob des Verkehrs und der Verstöße einiger Kraftfahrer nicht möglich.(ufo)