Stadt weist Anlieger auf Pflege-Pflicht hin

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Totholz-Hecke aufschichten, aufräumen, Müll sammeln – der FDP-Ortsverein will eine Pflegepartnerschaft für den Schlosspark in Trebus übernehmen. Am Dienstagabend unterbreitete Vorsitzende Petra Schumann den Vorschlag im Ortsbeirat Trebus. Am 20. Oktober, um 10 Uhr, soll der erste Einsatz stattfinden. „Der Beirat war dafür“, teilte Ortsvorsteherin Sandra Dorsch am Mittwoch mit. Der traditionelle Herbstputz werde aufs gleiche Datum gelegt.

Ein anderer Tagesordnungspunkt betraf das Erscheinungsbild von Trebus. „Der Gehweg an der Beerfelder Straße ist nicht mehr nutzbar, Kinder müssen auf der Straße laufen“, nannte Sandra Dorsch ein Beispiel, das ein Bürger ansprach. Der Ortsbeirat wünscht sich einen Termin mit dem Kommunalservice der Stadt, um einen Pflegeplan für den Ort zu entwerfen.

Speziell bei der Pflege des Gehwegs in der Beerfelder Straße will die Stadt künftig aber die Anlieger stärker in die Pflicht nehmen. „Das Ordnungsamt wird im November freundliche Briefe verschicken“, sagt Stadt-Sprecherin Anne-Gret Trilling. Die Rechtsstelle sei zu dem Schluss gekommen, dass der Kommunalservice für diese Straße nicht zuständig ist. Der Grund: Ein Teil des Weges befindet sich im Außenbereich, den anderen müssen die Anlieger selbst pflegen. Gerade dort, wo die Straße nur einseitig bebaut ist, sei dies aber nicht unmittelbar ersichtlich. Der Kommunalservice werde den Weg darum vor dem Winter in einen ordentlichen Zustand versetzen und ihn dann den Anliegern übergeben, kündigte Trilling an.

Eine weitere Option sei, den Weg abzureißen. Wenn die Trebuser dies wollen, müsste allerdings auf der Anliegerseite ein neuer Weg gebaut werden, für den Anliegerbeiträge zu zahlen wären. Beim Bürgerdialog, der am 20. November stattfindet, kann das Thema aufgegriffen werden.(mw)