Mixed-Vierer gelingt Überraschung

Eberhard Keil

Beeskow Die Leistungsruderer des Ruderclubs Beeskow waren zu den offenen Landesmeisterschaften nach Brandenburg/Havel gereist und kehrten mit zwei Goldmedaillen und weiteren guten Platzierungen zurück – ein beachtlicher Erfolg für die Spreestädter.

29 Rudervereine hatten für die wichtigste Landesregatta im Jahr und damit auch den Höhepunkt der Regattasaison auf dem Beetzsee gemeldet. Über Vorläufe mussten sich die Teilnehmer für die Finalrennen am zweiten Tag qualifizieren. Der Wetterumschwung bescherte den Ruderern noch manche Schwierigkeiten. Starker Wind und am zweiten Tag kräftiger Regen erforderten von den Sportlern viel Können und Kondition. Einige Kenterungen blieben aber nicht aus. Der Wasserrettungsdienst war ständig im Einsatz. Die Beeskower waren noch zusätzlich vom Pech verfolgt, denn sie hatten durch die Auslosung vorwiegend die windanfälligen Außenbahnen erhalten.

Es war erstaunlich, wie clever die Beeskower Ruderer diese schwierigen Bedingungen meisterten, denn alle konnten sich für Finalläufe qualifizieren. So wurde der zweite Wettkampftag mit Spannung erwartet. Obwohl die Teilnahme am Finalrennen schon ein Erfolg war, hofften doch alle, noch einen Podestplatz bei diesen Meisterschaften zu erreichen. Als der Beeskower Mädchen/Jungen-Vierer der AK 10/11 zum Start fuhr, hat keiner geglaubt, dass die Mannschaft aufgrund der gezeigten Leistungen in dieser Saison um die ersten Plätze rudern würde. Doch der Vierer erreichte einen guten Start und ging gleich in Führung. Mit hohem Einsatz und guter Wasserarbeit konnten die Beeskower den Vorsprung halten und siegten überraschend. Jette Merle Grommisch, Lotte Voigt, Oscar Scherbatzki, Marius Tornow und Steuerfrau Charlotte Jagenow konnten dann stolz am Siegersteg anlegen und wurden als Landesmeister gewürdigt. Das war die große Überraschung des Tages.

Eine sehr gute Leistung erreichte Lotte Voigt auch im Einer. Von den 19 Booten ihrer Altersklasse qualifizierten sich acht für den Endlauf. Schon in den Vorläufen hatte sich gezeigt, dass Lotte die hohe Favoritin sein würde. Dies bestätigte sie mit einem klaren Sieg. Damit konnte sich der Beeskower Ruderclub bereits über zwei Landesmeistertitel freuen.

Im kleinen Finale der AK 10/11 erreichte Charlotte Jagenow einen vierten Platz und Finja Malin Büttner einen sechsten. Das war bei den Landesmeisterschaften auch ein erfreuliches Ergebnis. Marius Tornow aus der gleichen Altersklasse hatte sich unter 24 Booten ebenfalls für den Finallauf qualifiziert. Im Endlauf erreichte er einen fünften Platz. Das war ebenfalls ein überraschender und großer Erfolg für Marius. Im kleinen Finale konnte Oscar Scherbatzki als Achter ebenfalls mit seiner Leistung zufrieden sein. Die Jungen und Mädchen starteten noch im Doppelzweier und verpassten jeweils als Vierte knapp einen Medaillenplatz.

Auch die Juniorinnen Christin Hahn und Charlotte Gorski waren im Einer und Zweier gestartet. Es war klar, dass bei diesem erlesenen Feld keine vorderen Plätze zu erreichen waren, denn sie hatten aufgrund der schulischen Anforderungen nicht die Zeit, intensiv zu trainieren. Doch schon das Erreichen der Finalläufe war ein Achtungserfolg. Die Beeskower konnten sehr zufrieden ihre Heimreise antreten.

Eine besondere Anerkennung verdient Trainer Norbert Köppen, der die Mannschaft gut vorbereitet hatte. Die Familien Hahn und Voß hatten dankenswerterweise den Transport und die Verladung der Boote übernommen.