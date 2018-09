Lehrgeld, Stolz und etwas Optimismus

Michel Küchler

Berlin Die Volleyball-Frauen des VSV Grün Weiß Erkner haben ihre Premiere in der Regionalliga Nordost absolviert. Die Aufsteigerinnen mussten sich bei der SG Rotation Prenzlauer Berg III mit 1:3 (-12, 23, -17, -19) geschlagen geben. Dennoch haben die Erkneranerinnen vorsichtigen Optimismus.

Bereits im Vorfeld des Spiels fiel in der Analyse des Gegners auf, dass es sich dabei keinesfalls um den zunächst erwarteten Mitaufsteiger, sondern vielmehr um eine neue Mannschaft mit ehemaligen VC-Olympia-Auswahl- und U-18-Nationalspielern handelt, die bereits in der Vorbereitung Liga-Kontrahenten klar dominierte.

Etwas nervös, aber mit viel Vorfreude starteten die Erkneranerinnen in den ersten Satz gegen ihre hochgewachsenen Gegnerinnen – mit einem Annahmefehler. Es sollte nicht der Letzte des Tages sein. Unter dem enormen Aufschlagdruck, mit dem die Auswahlspieler ihren Kontrahenten den Spielaufbau stark erschwerten, schaffte es das Team aus Erkner lange Zeit nicht, den notwendigen Druck im ersten Angriff zu entwickeln. So konnte das Heimteam weitestgehend ungestört mit hohem Passtempo seine Angreifer in Szene setzen, die nicht zuletzt aufgrund ihrer Körpergröße – in Teilen deutlich über 1,90 m – nur noch schwer zu verteidigen waren.

So mutete der Rest des ersten Satzes ein wenig wie ein Trainingsspiel an, in dem das augenscheinlich überlegene Team Danke-Bälle eingespielt bekam, die es so problemlos ans Netz brachte, dass die verteidigende Mannschaft nur noch reagieren und auf Fehler des führenden Teams hoffen konnte. Diesen Gefallen taten die Berlinerinnen dem Liga-Neuling nicht. Zwei Auszeiten und sechs Wechsel des VSV bremsten am Ende zwar den Angriffsrausch der Gastgeberinnen ein wenig, änderten aber nichts am deutlichen 12:25-Satzverlust.

Der zweite Satz entwickelte sich unerwartet ausgeglichen. Im Wesentlichen weil die Erkneraner Annahmespielerinnen dem hohen Aufschlagdruck sukzessive besser standhielten und folgerichtig mit mehr Angriffsoptionen den Gegner immer stärker unter Druck setzten. Eine geringere Fehlerquote und viele gezielte Angriffe in Richtung der ausgemachten Ziele ermöglichten dem Außenseiter bis zum 16:16 mitzuhalten – und sich durch zwei starke Blockaktionen sogar mit 18:16 in die bessere Ausgangslage für den Endspurt des Satzes zu bringen.

Von nun an punkteten beide Teams beinah im Wechsel bei jeweils gegnerischem Aufschlag bis zum 24:22 für die Grün-Weißen. Nachdem der Favorit den ersten Satzball noch spektakulär abwehren konnte und das Team aus Erkner beim 24:23 seine verbleibende Auszeit beanspruchte, sollte der nächste Ball der erste kleine Schritt der Erkneranerinnen in der Regionalliga sein. Nach zwei druckvoll ausgespielten, schnellen Angriffen konnten die Gastgeberinnen den ersten Ball noch mit viel Kampf entschärfen, bevor der zweite unter den Augen der zahlreich mitgereisten Erkneraner Anhängern auf den Boden gezwungen wurde. Der erste Satzgewinn in der Regionalliga – und das schon früh an unerwarteter Stelle.

Die Sätze 3 und 4 verliefen beinahe vollständig parallel – jeweils mit dem schlechteren Ende für die Randberlinerinnen. Die Hauptstädter erhöhten den Aufschlagdruck weiter. Dies führte zwar zu einer größeren Fehlerquote im Aufschlag, zwang allerdings andererseits auch die VSV-Annahme zu zahlreichen Fehlern und Ungenauigkeiten. So waren die letzten beiden Sätze zwar weniger einseitig, jedoch verhinderten bei gelungenem Spielaufbau der Grün-Weißen nicht zuletzt die hochgewachsenen Blockspielerinnen, ebenso wie ein halbes Dutzend abgepfiffener Zuspiele, mit denen das Team aus Erkner als Liga-Neuling vom Schiedsrichter bedacht wurde, ernsthafte Spannung (17:25, 19:25).

Zwar ohne Punkte, aber mit neuem Mut machten sich die Erkneranerinnen und ihr Trainer an die Analyse und Nachbereitung des Spiels, bevor sie am Sonntag das nächste schwere Auswärtsspiel bei den Frauen des USC Magdeburg antreten. Diese hatten ihre Partie deutlich mit 3:0 (18, 17, 18) gegen den BBSC Berlin III gewonnen. Die Auswahlmannschaft vom Prenzlauer Berg gewann hingegen auch ihr zweites Spiel deutlich mit 3:0 (18, 21, 8) bei der SG Einheit Zepernick. Das erste Heimspiel in der Stadthalle bestreiten die Erkneranerinnen am 6. Oktober.