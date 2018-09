Sophie Schmidt erhält Pokal

Renee Freyer, Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Mit guten Leistungen hat ein Quartett des Box-Clubs Fürstenwalde beim 14. Braugold-Cup in Erfurt aufgewartet. Für ihre hervorragende kämpferische Leistung erhielt dabei Sophie Schmidt einen Ehrenpokal überreicht.

Das Trainer-Duo Renee Freyer und André Schumacher war dementsprechend mit den Auftritten seiner Schützlinge zufrieden. Allerdings nicht immer mit den Kampfrichtern. „Einige Kampfurteile für unsere Sportler waren nicht gerade glücklich“, sagt Freyer.

Nabil Stein unterlag knapp dem Einheimischen vom PSV, Hamlet Simonyan. „Nun heißt es für Nabil, noch einmal richtig im Training Gas zu geben, um bei den Ende November stattfindenden Internationalen Deutschen Meisterschaften der U 18 in Köln Chancen für eine Medaille zu wahren“, erklärt Renee Freyer.

In einem Revanche-Kampf der Deutschen Meisterschaften der Kadetten boxte Timmy Böhme gegen Toni Schneider (Weimar). Damals gewann der Thüringer klar nach Punkten. Diesmal gestaltete Timmy den Kampf knapper, konnte aber die Niederlage nicht abwenden. „Die gute Leistung von Timmy bestätigt seine Entwicklungsfortschritte“, erläutert Coach Schumacher.

Aus Sicht der Fürstenwalder Trainer wurde John Kialo Nzioka viel zu schnell verwarnt in der Auseinandersetzung mit dem Bernburger Gevorg Kalashyan. Beide lieferten sich ein starkes Gefecht. Respektvoll wurde die Niederlage des Fürstenwalders respektiert.

Eine starke kämpferische Leistung zeigte Sophie Schmidt gegen Letizia Paak aus Bad Langensalza. Die Fürstenwalderin wurde noch in der ersten Runde selbst angezählt. Nach einer Standpauke in der ersten Ringpause landete Sophie im weiteren Kampfgeschehen selbst harte Treffer, die zum Anzählen der Thüringerin führten. In einem Endspurt in der dritten Rude gelangen Sophie erneut einige Härtetreffer, sodass der Ringrichter den Kampf zu Gunsten der Fürstenwalderin abbrechen musste. Für diese kämpferische Leistung wurde Sophie am Turnierende mit einem Ehrenpokal ausgezeichnet.

Nun laufen bei den Fürstenwaldern Nachwuchs-Boxern schon die weiteren Vorbereitungen für die folgenden Kampftage und Turniere.