Turnierserie des VfFB wird fortgesetzt

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Frauen-Fußball-Hallenturniere mit polnischer Beteiligung des VfFB Eisenhüttenstadt gehen in das zehnte Jahr. Am 15. und 16. Dezember werden in der Eisenhüttenstädter Inselhalle wieder zwei Fußball-Turniere mit Frauen-Fußball-Mannschaften ausgetragen. Los geht es jeweils um 9.15 Uhr zur feierlichen Eröffnung mit den jeweils zwölf Teams. Hauptorganisator ist dabei wie in den vergangenen Jahren der ehemalige Fußballkreis-Vorsitzende Werner Schramm.

Für den 15. Dezember gemeldet haben SV Tauche/Fürstenwalde, Wacker Cottbus, Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf, DJK Frauen-Fußballclub Berlin Britz, Blau-Weiß Berolina Berlin, Energie Cottbus, 1. FC Frankfurt und Lok Guben/Neuzeller. Für einen Tag später sind der Reichenberger SV, BSC Preußen 07 Blankenfelde, SV Drachhausen, Stahl Brandenburg, SG Sachsendorf, VfB Steinhöfel, 1894 Berlin und SV Adler Berlin dabei. Dazu kommen an beiden Tagen fünf Teams aus Polen (Godzisk Wkp, Wolsztyn und Universität Poznan).