Auf fünf Strecken deutscher Primus

Aline Engelien

Eisenhüttenstadt Traumstart für Hugo Engelien und Adrian Bruckhuisen von der BSG Stahl in die neue Schwimmwettkampfsaison: Mit Bestzeiten, vielen ersten Plätzen, drei Mehrkampfsiegen und für Hugo Engelien gleich drei Hallenrekorde auf der 50-Meter-Bahn, die teilweise über 30 Jahre Bestand hatten, haben die beiden Jungen beim 16. Double-Pool-Meeting in Riesa überzeugt.

Hugo Engelien siegte bei sechs Starts sechsmal. Er erschwamm mit seinen Zeiten über 100-Meter- und 200-Meter-Lagen, 50-Meter-Brust und 100-Meter-Brust sowie 100-Meter-Rücken erneut Platz 1 in der Bestenliste für Deutschland. Mit den beiden Mehrkampfsiegen machte Hugo Engelien diesen Wettkampf für sich perfekt.

Sein Trainingspartner Adrian Bruckhuisen hat diese Sommerferien effektiv genutzt, um seine tolle Leistungsentwicklung hier in Eisenhüttenstadt weiter zu forcieren. Im Altersbereich zehn Jahre sind Verbesserungen von zwei bis zehn Sekunden über ein Jahr hinweg schon sehr gut. Adrian Bruckhuisen schwamm über 200-Meter-Lagen in 3:09,61 Minuten gleich 20 Sekunden unter seiner Bestzeit und belegt damit Platz 2 hinter Hugo Engelien im Land Brandenburg. Auch über 50-Meter-Schmetterling in 38,52 Minuten und 100-Meter-Kraul in 1:21,80 Minuten verbesserte er sich um mehrere Sekunden. Adrian siegte über 50-Meter- und 100-Meter-Schmetterling und gewann auch den Mehrkampf auf dieser Strecke. Die zweiten und dritten Plätze im Kraulmehrkampf stimmten seinen Trainer Harald Beige für die Zukunft optimistisch.

„Ich kenne beide Jungs seit zehn Jahren. Sie waren meine ersten Babyschwimmer und es ist einfach riesig, diese interessante Entwicklung über so viele Jahre mit ihnen so erfolgreich gestalten zu dürfen. Wir haben sehr viel Neues probiert und viel Zeit in wichtige Dinge investiert. Das zahlt sich so langsam aus und macht Mut für die Zukunft“, erklärt Harald Beige.