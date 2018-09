11,8 Kilometer mit Blick auf das Wasser

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für den 1. HeleneseeLauf über 11,8 km, der am Sonntag um 11 Uhr vor der Gaststätte Seeblick gestartet wird, haben inzwischen 58 Teilnehmer gemeldet. Heute ist Anmeldeschluss (www.stoppuhr.net), Nachmeldungen sind vor Ort möglich.

Organisator Ronny Hartz freut sich auf die Wiederauflage des Laufes, den es vor etwa 30 Jahren schon einmal gab. „Man läuft immer mit Blick auf den Helenesee und den Katjasee. Es geht zu achtzig Prozent über Waldwege, den Rest auf der Promenade entlang.“ Hartz, der in diesem Jahr erstmals auch den Helenesee-Triathlon organisiert hat, würde die Strecke auch gern dafür nutzen, aber die Distanz sei zu lang. Eine Verbindung zwischen beiden Veranstaltungen gibt es dann doch: „Mit dem Helenesee-Lauf wollen wir gleich daran erinnern, dass im nächsten Jahr wieder der Triathlon stattfindet – am 23. Juni. Eine Anmeldung ist ab Montag möglich“, so der 34-Jährige. Für den läuferischen Saisonabschluss in Frankfurt, für den ideale Wetterbedingungen angekündigt sind, hat er keine Mühe gescheut: Es geht zwar immer auf dem Hauptweg entlang, aber da die Wegeführung etwas kompliziert ist, ist die Strecke mit Farbspray und Schildern markiert. „Wir haben auch mehrere Fahrradfahrer auf der Strecke, die den schnellsten Mann und die schnellste Frau begleiten, in der Mitte und am Ende des Feldes fahren“, informiert Hartz. Am km 5 und 9 seien zwei Verpflegungspunkte eingerichtet. Er selbst ist schon oft um den See gelaufen, seine Bestzeit liegt bei 49 Minuten. Ronny Hartz rechnet natürlich mit schnelleren Siegerzeiten, auch wenn bisher keine einzelnen Favoriten auszumachen sind. Die Hälfte der Teilnehmer kommt aus Frankfurt und den umliegenden Kreisen, die andere vornehmlich aus Berlin.