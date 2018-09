Nachwuchs macht Tag perfekt für den FHC

Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Es war ein perfektes Wochenende für den Frankfurter Handballclub. Nicht nur die Frauen-Mannschaft konnte in der 3. Liga ihr erstes Heimspiel gegen Hannover-Badenstedt mit 30:29 gewinnen, auch die drei höchsten Nachwuchsteams fuhren allesamt in der Oberliga Siege auf heimischem Parkett ein. Den Anfang machte die C-Jugend, die den SV 63 Brandenburg-West deutlich mit 25:12 (12:5) bezwingen konnte und nach zwei Spieltagen an der Tabellenspitze steht.

Auch die B-Jugend konnte beim 30:21 (15:8) über den SV Grün-Weiß Schwerin den ersten Sieg der noch jungen Saison einfahren. Beste Torschützin war Liselotte Heinrich mit neun Treffern, Julia Hinz traf sechsmal. „Schwerin ist eigentlich der Staffelfavorit, deshalb war dieser klare Sieg schon überraschend für uns und wir sind natürlich sehr zufrieden“, erklärte Frankfurts B-Jugend-Trainer Wolfgang Dahlmann. Er zeigte sich sehr angetan von der Leistung seiner Mannschaft – in Abwehr und Angriff. „Wir spielen fast ausschließlich mit Mädchen des Jahrgangs 2004, die noch in der C-Jugend auflaufen könnten. Beim Gegner sind die Spielerinnen überwiegend 2002er-Jahrgang, dennoch können unsere Mädels sich schon mit ihnen messen“, lobte Dahlmann.

Als Saisonvorgabe steht für die Nachwuchs-Mannschaften die Oberliga-Meisterschaft auf dem Plan. „Diese ist Zugangsvoraussetzung für die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften“, erklärte der Trainer.

Für die Jugend-Bundesliga hatte sich in der vergangenen Spielzeit die A-Jugend des FHC qualifiziert. Parallel dazu spielt die Mannschaft in der Oberliga, wo man ebenfalls am Sonntag mit 33:15 (15:4) gegen den BFC Preußen Berlin gewinnen konnte. Michelle Strauß war mit acht Toren beste Schützin auf dem Feld, fünf Treffer steuerte Cora Bertram bei. Wie die C-Jugendlichen belegen auch die älteren Oderstädterinnen derzeit den ersten Tabellenrang.

Weiter geht es für die Mannschaft von Pawel Kaniowski erst am 6. Oktober mit dem Derby beim MTV Altlandsberg. Das nächste Heimspiel der A-Jugend findet dann am 14. Oktober gegen die Reinickendorfer Füchste statt.