Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Zum Preis von 90 000 Euro hat ein gut vier Hektar großes Grundstück nahe der Wildparkstraße und des Zoos am Wochenende den Besitzer gewechselt. Die Immobilie war durch das Auktionshaus Karhausen versteigert worden. Den Zuschlag erhielt eine „Firma aus der Region“, so ein Sprecher der Karhausen AG auf Anfrage. Das Mindestgebot lag bei 1000 Euro. Auf einem Immobilien-Online-Portal hatte das Auktionshaus vorab für die Versteigerung geworben. Bereits im Vorfeld hätten sich so laut Sprecher elf Bieter gemeldet. Wie am Preis zu erkennen, habe es ein „sehr umfangreiches Bietergefecht“ gegeben.

Obwohl die Nutzung der Fläche sehr eingeschränkt ist. Denn die Stadt Eberswalde habe eine umfangreiche Stellungnahme geliefert, wonach das Areal zu renaturieren ist. „Dies war den Bietern selbstverständlich bekannt.“ Das Grundstück ist unter anderem mit fünf Lagerhallen sowie ehemaligen Produktionsgebäuden bebaut. Die Dächer, so war vorab zu lesen, sind allesamt „mit Asbest eingedeckt“.