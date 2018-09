Kulturquartier im Dorfkern Petershagen

Hartmut Heuschkel

Petershagen-Eggersdorf Bürgermeister Marco Rutter hat Wort gehalten. Und den in einem Interview mit dieser Zeitung angekündigten Bericht zur Situation der Petershagener Gemeindebibliothek mit einem visionären Konzept, wie es weitergehen könnte, verknüpft.

Nachdem vor mittlerweile einigen Jahren sich die Nachbarn – Petershagen-Eggersdorf und Fredersdorf-Vogelsdorf – nicht auf einen gemeinsamen Bibliotheksstandort einigen konnten und ein extra im Doppeldorf einberufener Ausschuss nicht weiter kam, ist es still geworden um dieses Thema. Auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung hat Marco Rutter nun aber nicht nur die Bibliothek aufs Tapet gebracht, sondern sich grundsätzlich Gedanken gemacht, wie es im alten Dorfkern von Petershagen weitergehen könnte.

Um es vorwegzunehmen: Das Gebäude der Bibliothek ist so marode, dass es ein Wunder ist, dass es noch steht. Auf kaum einem nennenswerten Fundament, durchzogen von Rissen innen und außen, feuchten Stellen. Es gibt nicht mal ein Besucher-WC, der Putz löst sich von den Wänden, die Fenster sind einfach verglast und verursachen extreme Heizkosten. Die Heizkörper sind so uralt, dass nicht mehr repariert werden können. Fällt die Heizung aus im Winter, können die Mitarbeiter nur noch abschließen. Nach dieser deutlichen Zustandsschilderung ließ Rutter ein visionäres Konzept zur Entwicklung der Dorfkernkulisse im Angerbereich Petershagens folgen.

Es umfasst integrierte Lösungen für eine auch inhaltlich modernisierte Bibliothek, die „Alte Schmiede“, das Parkplatz-problem und nicht zuletzt ein effizientes und wirtschaftliches Energieversorgungskonzept im Bereich aller „attraktiven Höfe“ von Kirche bis Dorfsaal. Was Rutter umriss, ist ein „Kulturquartier“. Wohn-, Geschäfts- und öffentliche Räume samt Bibliothek sollen in einem neuen Haus untergebracht werden. Die „Alte Schmiede“ könnte bei Erhalt der historischen Grundsubstanz das Heizwerk für den Gesamtbereich aufnehmen. Darüber hinaus stellte der Bürgermeister Ideen zur Finanzierung vor. Die Abriss- und Altlastensanierung des Grundstücks – auf dem Gelände befand sich ehemals eine Tankstelle – müsse die Gemeinde bezahlen. Das neue Gebäude könne in einer Privat–Investition auf Basis einer Erbbau-Pacht und unter Einschluss zweier Ladenflächen realisiert werden. Das hätte „auch den Charme, dass wir nicht den Vermarktungsaufwand für die Flächen hätten“, so Rutter. Zeitnah soll im Ortsentwicklungs- und im Bauausschuss diskutiert werden. „Ich bin positiv überrascht und begrüße das“, bemerkte der in Bausachen profilierte Fraktionsvorsitzende der Linken, Thomas Kraatz. Bis zum Ende der Legislaturperiode werde man das nicht mehr schaffen, aber gute Ansätze wären machbar. Heiko Krause (FDP) fasste unter Zustimmung mehrerer Gemeindevertreter zusammen: „Das alte Konzept von Bibliotheken ist längst tot.“ Gefragt sei vielmehr ein „multimediales Interaktionszentrum“ mit Begegnungsraum, Computerplätzen und einem Bücherangebot. Das hatte Rutter bereits angedeutet, als er auf schrumpfende Leserzahlen im Landkreis verwies und die Nutzer. Zunehmend seien diese Kinder, Jugendliche und Senioren. Von der breiten Masse dazwischen würde die Bibliothek so gut wie nicht genutzt. Nun wolle er aber „nicht einfach nur schließen, sondern entwickeln.“ Insofern sei der Standort in unmittelbarer Nähe zu den Schulen gut geeignet und entwicklungsfähig. Eine „pragmatische“ Lösung müsse allerdings relativ schnell geschaffen werden. Denn der Zustand des Gebäudes sei so erbärmlich, dass es geschlossen werden müsste. „Ich hoffe, dass wir über den Winter kommen“, schloss Rutter seinen Bericht.