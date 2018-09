Wind-Angriffe abgeschmettert

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Der regionale Windplan wird heftig attackiert. Drei Barnimer Kommunen und mehrere Windfirmen haben Klagen eingereicht. Jetzt wollen auch einzelne Regionalräte und der Angermünder Bürgermeister Veränderungen durchsetzen. Doch der Planungsausschuss bleibt eisern.

Wie die Chancen der Kläger vor Gericht stehen, lässt sich vorher nie sagen. Doch angesichts ähnlicher Fälle in Brandenburg und anderen Bundesländern sind sich die Planer nicht sicher, ob ein nach jahrelangen Diskussionen beschlossenes Papier vor den Richtern standhält. Vor allem Kommunen im Barnim sind unzufrieden, aber auch private Firmen.

Jetzt kommen immer stärkere Einwände von den Regionalräten selbst. Schon Peter Höppner aus Mescherin hatte für Schlagzeilen gesorgt, weil er sich für die Neuaufnahme eines Windfelds bei Milow stark machte. In dem Gebiet war aber zuvor ein Schreiadler auf mysteriöse Weise verschwunden. Doch gilt hier der Horstschutz mindestens fünf Jahre weiter.

Mit dem Vogelschutzargument will der Angermünder Bürgermeister Frederik Bewer die beschlossene Erweiterung des heftig umkämpften Windfelds Neukünkendorf kippen. Er schickt Rotmilan, Rohrdommel und Rohrweihe ins Rennen. Diese geschützten Arten benötigen Raum. Es gelten Schutzabstände zu ihren Brutplätzen. Bewer führt aktuelle Kartierungen im Eignungsgebiet ins Feld. Wegen der geringen Datenlage zu geschützten Arten habe 2016 keine Reduzierung der Windfläche umgesetzt werden können, so seine Argumentation in einem Antrag an die Regionalversammlung. „Diese geschützten Arten sind aufzunehmen, die tier-ökologischen Abstandsflächen sind einzuarbeiten und eine Anpassung der Gebietskulisse ist vorzunehmen“, lautet die Forderung.

Doch der Planungsausschuss schmettert im Vorfeld der Regionalversammlung diese Argumentation vom Tisch. Begründung: Wenn ein Feld reduziert wird, müsste der gesamte Windplan neu aufgemacht und nach einheitlichen Kriterien geprüft werden. Es sei grundsätzlich nicht möglich, einzelne bereits abgewogene Flächen zu streichen oder zu reduzieren. Bei Auftreten neuer geschützter Arten oder bei neuen Erkenntnissen über Lebensräume würde die Genehmigungsbehörde – das Landesumweltamt – über den Bau einzelner Windkraftanlagen entscheiden.

Doch die Praxis sehe anders aus, so Naturschützerin Beate Blahy aus Steinhöfel. „Ein genehmigtes Windfeld möchte bebaut werden.“ Windkraftgegner Rainer Ebeling aus Crussow kritisiert die Abwehrhaltung des Planungsausschusses und der Planungsstelle: „Änderungen an zwei bis drei Feldern ziehen keine grundsätzliche Änderung des gesamträumlichen Planungskonzepts nach sich.“

Doch es sind noch mehr Felder betroffen. Regionalrätin Maria Brandt aus dem Barnim hat beantragt, die Gebiete Klosterfelde, Prenden und Wandlitz komplett zu streichen. Es geht dabei um die Waldbewertung und um eine Stellungnahme des Grundstückseigentümers, der die Windräder gar nicht zulassen will. Der Planungsausschuss wehrt auch hier ab mit gleichen Argumenten wie im Fall Neukünkendorf.

„Weil unsere Kriterien nicht mehr allgemeingültig wären, müssten wir den gesamten Plan neu auslegen“, so Ausschussvorsitzender Frank Bretsch. „Er wäre sonst ungültig.“

Am 15. Oktober muss die Regionalversammlung entscheiden.