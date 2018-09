Auf weiten Schwingen

Im Schilf geschützt: Diese Kraniche haben sich auf einer feuchten Wiese in der Nähe von Gartz ausgeruht. Nun setzen sie zum Abflug an. Während der Kranichwoche können Naturfreunde viel Interessantes über diese großen Vögel erfahren. Zahlreiche Exkursionen und Vorträge werden in Gartz und Mescherin angeboten. © Foto: MOZ/Oliver Voigt

Eva-Martina Weyer

Gartz (MOZ) Mehr als 140 geführte Kranich-Touren zu Fuß, per Fahrrad, Kremser und Kanu listet der Terminkalender des Naturschutzbundes (NABU) für diesen Herbst auf. Besonderer Höhepunkt sind zwei Kranichwochen. Eine läuft gerade am Ostseebodden, die andere im Nationalpark Unteres Odertal beginnt diesen Freitag.

In ihrer Brutzeit leben die großen Vögel gut versteckt in feuchten Wiesen. Während des Zugs in den Süden aber lassen sich nicht nur die großen keilförmigen Flugformationen am Himmel verfolgen. Auch an den Schlafplätzen und beim Fressen auf abgeernteten Feldern können Naturfreunde Kraniche entdecken.

Da die Vögel immer wieder die gleichen Rastplätze ansteuern, gibt es inzwischen feste Beobachtungspunkte. Die Kraniche lieben es, südlich von Gartz zu übernachten. Sie haben aber auch ein Poldergebiet zwischen Mescherin und Staffelde zum Schlafen auserkoren. Dies macht sich der Nationalpark Unteres Odertal zunutze. Zum 13. Mal lädt er mit einem vielfältigen Programm Naturfreunde zur Kranichwoche ein.

Damit die Kranichwoche im Nationalpark Unteres Odertal gelingt, engagieren sich nicht nur Touristiker und Naturschützer, sondern auch viele Leute im Ehrenamt. Die Stadt Gartz und ihre Helfer gestalten die Eröffnung der Kranichwoche am Freitag um 15 Uhr in der Sporthalle der Grundschule. Dort werden auch die Preisträger des Mal-Wettbewerbs bekannt gegeben. An ihm haben sich Kinder aus der ganzen Region beteiligt.

Die Stadt Gartz und der Mescheriner Dorfverein am Oderstrom gestalten sogar extra Feste. Das erste ist der Kranichtag in Mescherin am 30. September. Natürschützer Jochen Haferland aus Tantow wird im Dorotheenhof mit dabei sein. „Ich stehe dem Dorfverein zur Verfügung und helfe einfach mit“, sagt Jochen Haferland. Er beobachtet in diesen Tagen die Kraniche sehr genau. Mindestens 3500 Kraniche hat er dieser Tage im Staffelder Polder gezählt.

„Diesen Polder hat der Nationalpark vor Jahren geschlitzt. Das war eine wichtige Maßnahme, denn nun vernässt das Gebiet. Es wird von tausenden Rauchschwalben, Gänsen und Kranichen bevorzugt“, erzählt Haferland. „Vom Beobachtungsturm direkt an der Oder in Mescherin sind die Vögel sehr gut zu sehen.“

Das Kranichfest am Sonntag findet auf dem Dorotheenhof statt und bietet ab 11 Uhr die Ausstellung „Kraniche über Mescherin“. Es gibt Kremserfahrten, Vorträge mit der Naturwacht und gegen 18.30 Uhr die Exkursion „Die Kraniche gehen schlafen“. Um 16 Uhr findet in der Dorfkirche eine Lesung mit Andrea Beutel und Rainer Pick statt. Es musiziert Organist Tomasz Wittkowski. Ganztägig gibt es Führungen zum Aussichtsturm sowie Reit- und Bastelmöglichkeiten auf dem Reiterhof am Oderstrom.

Das zweite Fest zu Ehren des Kranichs ist das Stadtfest in Gartz. Es findet am 3. Oktober an der Pommernstube statt. Bürgermeister Burkhard Fleischmann eröffnet es um11 Uhr. Das Ackerbürgermuseum Gartz ist während der Kranichwoche von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Bis zum Ende der Kranichwoche am 7. Oktober werden täglich mehrere Exkursionen angeboten. So ermöglicht Frauke Bennett um 11 und 15.30 Uhr Kanu-Touren zu den Kranichen (Anmeldung: 0172 1979316). Die Naturwacht fährt ab dem Gartzer Café zum Mühlenteich mit Kleinbussen zur Kranichbeobachtung (Anmeldung: 0172 387 5390). Jeden Tag um 16 Uhr halten Naturwächter einen Vortrag im Café zum Mühlenteich. Dort startet um 17.30 Uhr auch die rund dreistündige Abend-Exkursion mit der Naturwacht.

Tipps gibt es bis zum 7. Oktober täglich hier: Info-Zelt Café zum Mühlenteich in Gartz, Tel.: 0172 3875390; Dorotheenhof Mescherin, Tel.: 033332 80726.