Frankfurt. Der Kleingartenverein „Grenzbahnhof“ (MOZ) sitzt seit Monaten auf dem Trocknen. Nach einem Rohrbruch Ende April wurde das Wasser vom Verpächter, der Deutschen Bahn, abgeklemmt und seither nicht wieder angestellt. Die Kleingärtner haben dafür kein Verständnis.

Ob seine Rosen diesen Sommer überlebt haben, kann Klaus Stöke nicht sagen. „Ich hoffe es sehr“, sagt er, denn die Blumen waren immer sein ganzer Stolz. Dass sich der 72-jährige Frankfurter in diesem Jahr nicht an ihrem Duft und ihrer Farbe erfreuen konnte, lag weder an den hohen Temperaturen noch am fehlenden Regen. Die Trockenheit im Kleingartenverein „Grenzbahnhof“ in der Nähe des Buschmühlenwegs hat eine andere Ursache.

Ende April gab es einen Rohrbruch auf dem Betriebsgelände der Deutschen Bahn in unmittelbarer Nachbarschaft der Gartenanlage mit ihren 32 Parzellen, berichtet deren Vorsitzender Mario Röder. „Danach wurde das Wasser abgestellt.“ Ein Zustand, der bis heute andauert. Denn die Deutsche Bahn, die auch Eigentümerin der Gartenflächen ist und diese an den Stadtverband der Gartenfreunde verpachtet hat, will die Kosten für die Reparatur der maroden Leitung, die die Anlage bislang mit Wasser versorgt hat, nicht übernehmen.

„Nach Sachlage gibt es für die Wasserversorgung des Kleingartenvereins über die etwa 120 Meter lange Leitung seitens der Deutschen Bahn keinen Nutzungsvertrag“, teilt Unternehmenssprecher Gisbert Gahler auf Nachfrage der MOZ mit. Vorgeschlagen worden sei, die Wasserleitung, nach Klärung mit der Deutschen Bahn, durch den Kleingartenverein selber neu zu verlegen oder einen Neuanschluss über die Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft zu beantragen. Eine Kostenschätzung gehe dafür von eine Summe zwischen 6000 und 8000.Euro aus. Für die Kleingärtner ist das unbezahlbar.

Die Folgen der Trockenheit sind verheerend. Rasen und Blumen sind längst vertrocknet, die Äpfel klein und kraftlos vom Baum gefallen. „Ich habe nur die Gurken und die Tomaten gegossen“, sagt Peter Bautz. Dennoch sei die Ernte kaum der Rede wert gewesen. Der 77-jährige hat das wenige Regenwasser in Tonnen gesammelt und sparsam verwendet. Andere schleppten Zehn-Liter-Kanister von Zuhause ein den Garten.

Sie alle fühlen sich vom Stadtverband der Gartenfreunde im Stich gelassen. „Es gab weder eine Ortsbegehung mit uns, noch ein Gespräch darüber, wie wir das Problem gemeinsam lösen können“, sagt Mario Röder. Statt dessen sei ihnen geraten worden, die Gärten aufzugeben und in einer anderen Anlage neu anzufangen. „Der Eigentümer ist nicht dafür zuständig, die Strom- oder Wasserversorgung der Anlage zu gewährleisten“, sagt der Vorsitzende des Stadtverbandes Klaus Richter. Auch finanziell könne der Verband dem Verein nicht unter die Arme greifen. Mitgliedsbeiträge dürften dafür nicht eingesetzt werden.

Klaus Stöke hat dafür kein Verständnis. „Ich beräume doch nicht mit über 70 meinen Garten“, sagt er. „Wir fühlen uns hier wohl, haben Geld, Liebe und Mühe in unsere Scholle gesteckt. Ich habe hier mit meinen Enkeln gespielt. Und jetzt soll Schluss sein – das kann doch nicht sein!“