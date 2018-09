Mehr Angriffe auf Rettungskräfte

Stefan Kegel

Berlin (MOZ) Die Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte haben in den vergangenen drei Jahren deutlich zugenommen. Nach aktuellen Zahlen der Bundesregierung wurden im vergangenen Jahr 40 555 Straftaten gegen Vollstreckungsbeamte und Rettungskräfte registriert. Das waren elf Prozent mehr als noch 2015. Am deutlichsten war der Anstieg bei Übergriffen auf Sanitäter und andere Hilfskräfte. Dort stieg die Zahl binnen zwei Jahren um mehr als ein Viertel von 1475 auf 1895, wie aus einer Anfrage der FDP an die Bundesregierung hervorgeht.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Stephan Thomae fordert: „Die bestehenden Gesetze zur Ahndung von Übergriffen müssen konsequent angewandt werden.“ Ihre weitere Verschärfung sei aber kein geeignetes Mittel. „Der Grundstein für die Anerkennung der Leistung von Rettungskräften muss möglichst früh in der Gesellschaft gelegt werden“, sagt der Innenexperte.

So sieht das auch der Präsident des Feuerwehrverbandes, Hartmut Ziebs. Sein Rezept: „Wir brauchen in Deutschland Feuerwehr als Schulfach.“ Dort könnte die Arbeit von Rettungsdiensten unterrichtet werden und die Vorbereitung auf Katastrophen. „Wir schlagen vor, das ab einem Alter von 15 Jahren anzubieten.“

„Das Unrechtsbewusstsein vieler Bürger tendiert gen Null, selbst wenn sie gravierende Verfehlungen begangen haben“, umreißt der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Malchow, das grundsätzliche Problem. Gleichwohl wirbt er für Geduld, bis die Strafverschärfung von 2017 Wirkung zeigt. SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka sieht die Landesjustizminister in der Pflicht: Diese müssten im Interesse der Opfer „ihre Staatsanwaltschaften anweisen, Verfahren nach solchen Angriffen nicht ohne Hauptverhandlung einzustellen“.