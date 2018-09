Revolte oder Reform?

Ellen Hasenkamp, Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Die Wahl von Ralph Brinkhaus zum Vorsitzenden der Unionsfraktion kam für viele überraschend. Doch wie verändert sie das Machtgefüge im politischen Berlin?

Am Wochenende meldete sich im Konrad-Adenauer-Haus ein Fernsehteam aus Hongkong. Was es denn eigentlich mit diesem Herrn Maaßen auf sich habe? Am Mittwoch machte dann ein weiterer bislang unbekannter deutscher Name international Schlagzeilen: Ralph Brinkhaus, der neue Fraktionschef der Union im Bundestag.

Der Ostwestfale gibt sich alle Mühe, die Aufregung zu dämpfen. Keine Revolte, „vielleicht eine Reform“, versicherte der 50-Jährige nach seiner überraschenden Wahl. Doch natürlich ist die Aufregung groß nach dem Sturz von Volker Kauder an der Spitze der Fraktion. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie geht es jetzt weiter?

Merkel selbst räumte unverblümt eine „Niederlage“ ein, kündigte aber zugleich ihre Zusammenarbeit mit Brinkhaus an. Der wiederum versichert in jedem Interview, „zwischen mich und die Kanzlerin passt kein Blatt Papier“. Die Kooperation zwischen Regierung und Fraktion ist also erst einmal gewährleistet. Beim traditionellen Unionsfrühstück vor dem Kabinett am Mittwochmorgen im Kanzleramt habe das auch schon gut geklappt, berichtete CDU-Minister Jens Spahn.

Was heißt das alles für Merkel?

Nach dieser Schlappe stellt sich für Merkel die Frage nach ihrer politischen Zukunft. Sie könnte natürlich trotz allem weitermachen, als sei nichts geschehen, und hoffen, dass die Zeit und die Bayern-Wahl für sie arbeiten: Sollte ein für die CSU desaströses Ergebnis beispielsweise den Koalitionsstörenfried Horst Seehofer hinwegfegen und die Koalition danach tatsächlich in einen Arbeitsrhythmus finden, gäbe es womöglich so etwas wie eine zweite Chance.

Merkel könnte auch wie von der FDP bereits gefordert, die Vertrauensfrage stellen. „Dadurch kann sie entweder die Stabilität wiederherstellen oder die Führung an andere abgeben“, argumentiert FDP-Chef Christian Lindner. Doch die Kanzlerin lehnte umgehend ab: „Ein ganz klares Nein“ sagte ihr Sprecher dazu. Auch in der Fraktion ruft die Variante wenig Begeisterung hervor: Ein solcher Schritt würde für neue Unruhe sorgen und vermutlich für weitere Wochen von der vielbeschworenen Sacharbeit ablenken.

Deswegen richten sich nun alle Blicke auf den 6. und 7. Dezember. In Merkels Geburtsstadt Hamburg findet dann der CDU-Parteitag statt, auf dem auch die Parteispitze gewählt wird. Nach 18 Jahren als Chefin könnte Merkel dann zumindest den CDU-Vorsitz abgeben. Allerdings hat sie selbst immer wieder darauf hingewiesen, dass Parteiführung und Kanzleramt für sie in dieselben Hände gehören.

Was will Ralph Brinkhaus?

Mit welchen Inhalten der neue Vorsitzende die versprochene größere Eigenständigkeit der Fraktion demonstrieren will, ist auch in der Fraktion am Tag eins nach der Wahl nicht eindeutig. Klar sind allerdings Brinkhaus’ Positionen in der Finanz-, Haushalts- und auch Europapolitik – und es sind nicht unbedingt die seiner Parteivorsitzenden Merkel. Im Frühjahr gehörte der gelernte Steuerberater zu den Verfassern eines Papiers, das Merkel quasi rote Linien bei der Umsetzung der Europa-Reformpläne zog. Andererseits trug Brinkhaus Angela Merkels Euro-Rettungskurs trotz Kritik mit.

Wie stehen die Sozialdemokraten zum Wechsel an der Unionsfraktionsspitze?

Auch für die SPD-Fraktion ist der Wechsel unangenehm. Schließlich kam Andrea Nahles gut mit Kauder aus. Die beiden duzen einander und haben in den vergangenen Jahren einige unangenehme Situationen geräuschlos abgeräumt.

Trotzdem bemüht sich die SPD, das Thema möglichst klein zu kochen. Der Vorgang sei „alles andere als revolutionär“, beteuerte der Parlamentarische Geschäftsführer Carsten Schneider am Mittwoch. An einer weiteren Eskalation habe die Fraktion kein Interesse, die Notwendigkeit einer Vertrauensfrage der Kanzlerin bestehe nicht. „Wir müssen cool bleiben.“ Eher kühl ist jedoch auch Schneiders Einschätzung des Kollegen Ralph Brinkhaus. Dieser sei absolut seriös, belastbar und zuverlässig. „Ein Ostwestfale, da kann man mit arbeiten“, findet Schneider. Begeisterung klingt anders.

Verändert das das Gefüge zwischen den Landesverbänden?

Für die CDU in Baden-Württemberg ist die Abwahl Kauders ein Rückschlag, ihr Einfluss sinkt erheblich. Seit Wolfgang Schäuble Bundestagspräsident wurde, stellt der Südwesten keinen Bundesminister mehr und ist am Kabinettstisch nur noch durch die Integrationsbeauftragte Annette Widmann-Mauz vertreten. „Der Fraktionsvorsitz hat eine zentrale Rolle gespielt, wenn es um Entscheidungen für baden-württembergische Interessen ging“, räumt Christian Bäumler, Chef der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), ein. Landesgruppenchef Andreas Jung muss jetzt versuchen, den nächsten freien Posten für den Südwesten zu holen.