Wo die Einzelteile für die Plattenbauten entstanden

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Als vor 50 Jahren – am 15. Oktober 1968 – das Plattenwerk in Eisenhüttenstadt in Betrieb ging, waren große Hoffnungen damit verbunden. „Mit diesem strukturbestimmenden Vorhaben werden wesentliche Voraussetzungen für die rasche Entwicklung im Wohnungsbau und anderer Baumaßnahmen geschaffen“, heißt es in einem Artikel des Neuen Tags. Innen- und Außenwandelemente, Spannbetonteile für Deckenfertigung sowie Treppen und andere Fertigteile wurden produziert, unter anderem für Plattenbauten in Eisenhüttenstadt und Berlin. Rund 4000 Wohneinheiten pro Jahr entstanden so in der industriellen Bauweise, erinnert sich Wolfgang Perske, der von 1984 bis 1994 Werkleiter war. Doch die Zeiten haben sich völlig geändert. Nicht nur dass die Wohnblöcke, die zum Ende der DDR entstanden als erste abgerissen wurden, nämlich im VII. Wohnkomplex. Wolfgang Perske macht auf die paradoxe Situation aufmerksam, dass die Betonelemente wieder in das Werk zurückkehren, dort zu Schotter recycelt werden. Denn auf dem ehemaligen Produktionsgelände, wo noch bis 2003 Betonelemente gefertigt wurden, befindet sich inzwischen ein Recyclingunternehmen.

Wer sich mit Wolfgang Perske und Jürgen Prielipp, der jahrzehntelang auch für das Plattenwerk gearbeitet hat, auf die Reise in die Vergangenheit des Plattenwerkes macht, der hört viele Episoden, über die schwierige Produktion zu DDR-Zeiten zum Beispiel, wo in drei Schichten, im eigene Heizhaus sogar in vier Schichten gearbeitet wurde. „Die spannendste Zeit“, so Wolfgang Perske, sei aber die nach der Wende gewesen. 1993 wurde der Betrieb von der Treuhand verkauft. Zehn Jahre musste der Betrieb aufrecht erhalten werden. In dieser Zeit wurden unter anderem Beton-Elemente für das City-Center hergestellt, aber auch für mehrere Baustellen in Berlin.

Wie schon vor zehn Jahren wollen sich ehemalige Plattenwerker wieder treffen und Erinnerungen austauschen. Dazu wird am 20. Oktober ab 18 Uhr in die Inselgaststätte eingeladen, sagt Wolfgang Perske. Anmeldungen werden unter Tel.: 0172 3132728 oder unter der E-Mail-Adresse: juergen-franz@gmx.de bis zum 6. Oktober erbeten (lö)