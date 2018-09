Neuer Ort für akut kranke Kinder

Joachim Eggers

Erkner (MOZ, Martin Stralau) An diesem Wochenende endet nach fast 30 Jahren der Bereitschaftsdienst der Kinderärzte in Erkner und Umgebung. Neue Anlaufstelle für Eltern mit fiebernden Kindern ist das Krankenhaus Rüdersdorf. Dort wird eine eigene Bereitschaft installiert, allerdings nicht rund um die Uhr.

Vor 28 Jahren haben der Erkneraner Kinderarzt Jens-Uwe Köhler und seine Mitstreiter etwas ins Leben gerufen, das nach Köhlers Ansicht eine Vorreiterrolle weit über Erkner hinaus hatte. Für Kinder und Jugendliche, deren Eltern außerhalb der Praxis-Sprechzeiten einen Arzt konsultieren wollten, stand rund um die Uhr ein Mediziner zur Verfügung. Zuletzt waren sieben Kinderärzte im Raum Erkner an diesem Modell beteiligt. Ende September wird der Dienst eingestellt.

Stattdessen wird im Rüdersdorfer Krankenhaus ein gemeinsamer Bereitschaftsdienst angeboten. „Dort werden ab dem 1. Oktober kleine Patienten mit akuten Erkrankungen mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 18 Uhr von einem Kinderarzt ambulant versorgt“, teilt die Sprecherin der Immanuel-Klinik Rüdersdorf, Lydia Stübler, mit. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, Diplom-Mediziner Andreas Schwark, lobt die Umstrukturierung: „Der Kinderärztliche Bereitschaftsdienst in der Region wird somit zukunftssicher aufgestellt“, sagt er.

Sprechzimmer und Wartebereich der ärztlichen Bereitschaftspraxis werden derzeit kindgerecht gestaltet. Es wird zwei Sprechzimmer für Kinder geben, so dass durch An- und Auskleiden keine Wartezeiten entstehen sollen. Darüber hinaus sind die Praxisräume mit spezieller Medizintechnik für die Untersuchung von Kindern ausgestattet. „Eltern finden bei uns in der Klinik nun alles unter einem Dach: Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst und im Notfall direkt die stationäre Aufnahme über die Rettungsstelle“, sagt Alexander Mommert, Geschäftsführer der Immanuel Klinik Rüdersdorf.

Wer ein Problem mit seinem Kind hat, kann auch künftig die Nummer 01805 582 223275 wählen; sie soll vorerst beibehalten werden. Diese Nummer ist nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung zu folgenden Zeiten geschaltet: montags, dienstags und donnerstags ab 19 bis 7 Uhr am nächsten Morgen, mittwochs ab 14 Uhr, und freitags ab 14 Uhr bis montags um 7 Uhr. An Feiertagen ist sie von 0 bis 24 Uhr erreichbar.

Als Grund für die Umstellung wird unter anderem die hohe bisherige Belastung der Kinder- und Jugendärzte angeführt. Das bestätigt Jens-Uwe Köhler, und der Erkneraner Kinderarzt sieht darin auch einen Grund, dass im Bezirk Erkner vier von sieben Kinderärzten für die neue Struktur gestimmt hätten, also eine knappe Mehrheit. Köhler war dagegen, er sieht das Aus für den bisherigen Dienst kritisch.

Er verweist darauf, dass der bisherige Dienst rund um die Uhr zur Verfügung stand, der künftige aber um 18 Uhr endet. Köhler hat ausgewertet, wann in den vergangenen Jahren die besorgten Anrufe kamen. Von Oktober 2016 bis Oktober 2017 liefen 35 Prozent zwischen 19 und 1 Uhr früh auf. 1200 Fälle gab es in diesem Zeitraum. Seit es das Modell in Erkner gab, sind nach seinen Angaben rund 40 000 Fälle auf diese Art und Weise versorgt worden.

Köhler meldet Zweifel daran an, dass der in Rüdersdorf sitzende Kollege sich immer um alles kümmern kann. Denn zu seinen Aufgaben gehört ab 1. Oktober nicht nur die Betreuung von Kindern und Jugendlichen aus dem Raum Erkner, sondern auch aus dem Raum Strausberg. Am 1. November kommt der Bezirk Neuenhagen/Petershagen dazu. Köhler und seine Kollegen sind in der alten Struktur auch mal zu den Familien nach Hause gefahren, wenn sie es für geboten hielten.

Die Kinderärzte in Erkner müssen sich nach der Umstellung am Allgemeinärztlichen Bereitschaftsdienst beteiligen, von dem sie bislang im Gegenzug für die kinderärztliche Bereitschaft befreit waren. Die Belastung sei deutlich niedriger, sagt Köhler. Weil er aber mit der neuen Entwicklung nicht einverstanden ist, wolle er einen eigenen Haus- und Bereitschaftsdienst für seine Patienten einrichten. Er hofft, dass sich weitere Kollegen beteiligen.