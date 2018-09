Letzte Saison am Storchenturm

Nadja Voigt

Bad Freienwalde/Wriezen (MOZ) Kürzlich fand am Storchenmuseum mit den Betreibern Haus der Naturpflege und Nabu Oberbarnim und den Mitarbeiterinnen Karin, Nancy und Rainer Wartenberg die Saisonabschlussberatung statt. Darüber hat Gisela Ziehm, frühere Nabu-Vorsitzende, nun informiert. „So wie in ganz Brandenburg, war es wegen der extremen Trockenheit ein schlechtes Storchenjahr. Auch auf unserem Horst konnten keine Jungstörche aufwachsen.“ Aber die Eintragungen im Gästebuch zeigten, dass das kleine Museum bei den Besuchern, ganz besonders auch bei Kindern, trotzdem gut ankam und wertvolle Informationen zum Weißstorch aber auch zum Naturschutz vermittelt werden konnten.

„Das ist ganz besonders dem sehr engagierten Wirken der drei Beschäftigten zu verdanken. Übereinstimmend wurde der Stadt Wriezen, insbesondere Bürgermeister Karsten Ilm, für das Interesse und die Unterstützung gedankt“, berichtet Gisela Ziehm. Auch ihr sei dabei gedankt worden. Denn: Als Nabu-Vorsitzende trieb sie vor 15 Jahren zusammen mit einigen Enthusiasten die Wiedereröffnung des Storchenmuseums voran. „Viele Hürden waren zu überwinden und auch der kontinuierliche Betrieb, den ich zwölf Jahre lang organisierte und bis jetzt aktiv begleitete, erforderte viel Energie“, berichtet sie. „Wenn ich dann aber in das Gästebuch schaute und las, wie begeistert das kleine Museum von den Gästen aufgenommen wurde, gab mir das die Kraft zum Weitermachen.“ All die Jahre wurde sie dabei von Manfred Kleße und Artur Reinicke vom Nabu-Oberbarnim am Storchenturm unterstützt. „Nach 15 Jahren freue ich mich nun aber, die Aufgabe an Evelyn Faust abgeben zu können. Ich wünsche dem Storchenmuseum, dass er als Kleinod in unserer Region erhalten bleibt“, sagt Gisela Ziehm.

In wenigen Tagen wird das Museum winterfest gemacht, aber im Haus der Naturpflege und beim Nabu ist die nächste Saison schon in Vorbereitung. Gerne möchte das kleine Museum auch in die Liste der Kulturerbe-Stätten aufgenommen werden.