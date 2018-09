Wo Angehörige Kraft tanken

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Der Chefarzt der Angermünder Klinik für Psychiatrie, Dr. Martin Sandner, will für Angehörige von psychisch kranken Menschen Selbsthilfegruppen ins Leben rufen. Dazu findet am 29. September eine Informationsveranstaltung statt.

Für Krebspatienten, für Menschen mit Herzerkrankungen und für Diabetiker sind Selbsthilfegruppen längst Selbstläufer. Menschen mit psychischen Erkrankungen fällt es dagegen oft schwer, sich selbst zu organisieren und zu öffnen. Doch auch sie finden zunehmend in Selbsthilfegruppen Unterstützung, Verständnis und Halt. Doch wie geht es ihren Angehörigen, die ebenso mit der Erkrankung ihres Familienmitgliedes umgehen und klarkommen müssen? Wie leben sie mit Demenz, Depressionen, Psychosen, Schizophrenie oder Angststörungen in der eigenen Familie?

Dr. Martin Sandner, Chefarzt der Angermünder Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie/-somatik und Suchtmedizin, weiß um die große Belastung, die psychische Erkrankungen für die Familien der Patienten bedeuten können. Für den Arzt ist die Angehörigenarbeit in der Therapie unverzichtbar. „Es ist nicht nur die Krankheit an sich mit ihren spezifischen Auffälligkeiten, die Familien belastet. Es ist auch das Stigma, das psychische Störungen noch immer tragen, die Scham, wenn psychisch Kranke als „verrückt oder gestört“ abgestempelt werden“, sagt Dr. Martin Sandner. Offen über psychische Leiden zu reden, sei noch immer nicht gesellschaftliche Normalität. Das könne dazu führen, dass sich nicht nur die betroffenen Patienten isolieren, sondern sich auch Angehörige zurückziehen und das Familienschicksal tabuisieren.

Deshalb will der Angermünder Chefarzt den betroffenen Familien mehr Unterstützung und Hilfe ermöglichen und die Angehörigenselbsthilfe in der Uckermark aufbauen. Für ihn ist es zugleich eine Form der Prävention, Angehörige vor eigener Überforderung zu schützen.

„Es ist etwas anderes, ob ein Arzt mit den Angehörigen spricht, oder es selbst Betroffene sind, die aus persönlichem Erleben wissen, was es heißt, ein psychisch krankes Kind, einen depressiven Partner oder demente Eltern zu haben. Es ist eine ganz andere Perspektive auf Augenhöhe“, betont Dr. Martin Sandner. Dabei sei es unerheblich, um welche Krankheit es sich handelt. Die Sorgen und Probleme der Angehörigen ähneln sich. „Es geht darum, in einem geschützten Rahmen miteinander reden zu können ohne Tabus und ohne Scham, sich verstanden zu fühlen, zu merken, man ist nicht allein und vielleicht auch gemeinsame Aktivitäten zu planen.“ Angehörigen-Selbsthilfegruppen für psychisch Kranke sind im weiten Umfeld rar. Einzig in Bernau gibt es die Selbsthilfegruppe „Mimose“, die immer mehr Anfragen auch von Betroffenen aus der Uckermark erhält. Deshalb möchte der Angermünder Chefarzt nun hier vor Ort die Angehörigenselbsthilfe anschieben. Sein Ziel ist es, dass sich in allen vier großen Uckermarkstädten Angehörigen-Selbsthilfegruppen gründen. „Als Klinik sind wir nur Türöffner. Aber wir können das unterstützen, Räume und fachliche Beratung anbieten.“

Am 29. September wird es dazu von 14 bis 17 Uhr in der Caféteria des Angermünder Krankenhauses eine Informationsveranstaltung unter dem Motto „Helfen Sie sich“ geben, zu der alle Angehörige von psychisch Kranken und Interessierte eingeladen sind. Neben einem kurzen Vortrag soll es Raum zum Kennenlernen und für Gespräche geben. Gäste von Selbsthilfegruppen aus Bernau und Berlin berichten über ihre Erfahrungen.