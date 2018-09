An der Oder tanzen die Drachen

René Matschkowiak

Frankfurt/Lebus Am Wochenende werden zwischen Frankfurt und Lebus wieder hunderte bunte Punkte am Himmel tanzen. Der Herbst ist da. Und Christian Funk lädt schon traditionell zum Drachenfest – ein Spaß für die ganze Familie.

Zum bereits 22. Mal werden große und kleine Drachenfreunde auf das Feld östlich der B.112 eingeladen, um mit kindlicher Freude die bunten Drachen in die Luft steigen zu lassen. „Längst hat sich das Drachenfest im Frankfurter Veranstaltungskalender etabliert“, freut sich Christian Funk und hat auch wieder illustre Gäste eingeladen. „Ein Drachenfreund hat schon angekündigt, mit zwei tollen Show-Drachen vorbei zu schauen“, freut er sich. Ein 15 Meter langer Oktopus und ein ebenfalls so langer China-Drachen sollen dann am Himmel zu sehen sein. Vorausgesetzt natürlich es weht ein Wind, der das Drachensteigen möglich macht.

Insbesondere für Kinder gibt es aber auch die Möglichkeit, beim Kinderschminken dabei zu sein oder selbst Drachen zu basteln. Wer kein passendes Fluggerät zu Hause hat, dem bietet Christian Funk auch die Möglichkeit vor Ort einen Drachen zu kaufen. In diesem Jahr steht das Drachenfest unter dem Motto „Einhorn“. Die passenden fliegenden Phantasietiere hat er natürlich, neben anderen Modellen in vielen Größen, vor Ort.

Ebenfalls dabei sein werden einige seiner Kitebuggy-Freunde. Die Fahrzeuge ohne Motor werden allein mit der Kraft des Windes gezogen. Für das leibliche Wohl sorgen neben der Drachenschänke auch andere Anbieter. Kaffee und Kuchen wird am Nachmittag ebenfalls angeboten. Bei voraussichtlich recht angenehmen Temperaturen und bei Sonnenschein lässt sich so eine gute Zeit auf dem Feld nahe der Oder verbringen.

„Der Eintritt ist wie immer frei“, sagt Christian Funk nicht ganz ohne Stolz. Immerhin ermöglicht er so einem breiten Publikum, dabei zu sein. Lediglich für den Parkplatz fallen zwei Euro Gebühr an. Allerdings ließe sich das Drachenfest bei tollem Wetter auch mit einem schönen Fahrradausflug verbinden.

Der muss auch bei Sonnenuntergang noch nicht vorbei sein. Ab 19 Uhr lodert das Lagerfeuer und es gibt mittelalterliche Musik zu hören. Natürlich ist auch am Abend für das leibliche Wohl gesorgt.

Bevor es losgeht hat der Freund der Drachen aber noch einiges zu tun auf dem Feld. „Obwohl es sehr trocken war, muss ich noch einmal mit dem Mäher insbesondere auch über den Parkplatz fahren“, erzählt er. Schließlich soll wie in jedem Jahr wieder alles bestens für die Besucher vorbereitet sein. Am Sonnabend findet das Drachenfest von 10 Uhr bis 22 Uhr statt. Am Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr – vorbeischauen lohnt sich.