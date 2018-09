Ladenwerkstatt feiert Geburtstag

MOZ

Frankfurt (MOZ) Mit einer Festveranstaltung im Eurocamp am Helenesee feierten Beschäftigte und Fachkräfte der Gronenfelder Werkstätten das 20-jährige Bestehen ihrer Ladenwerkstatt. Zu den Gratulanten gehörten neben dem scheidenden Vorstand der Wichern Diakonie Matthias Kube und seinem Nachfolger Uwe Stähler auch Ulrich Junghanns und Renate Bauer als Vertreter des Aufsichtsrates, Frank Hoffmann undJochen Hanschel aus der Geschäftsführung der Gronenfelder Werkstätten sowie Gäste aus der Stadtveraltung und der Agentur für Arbeit.

Mit der Ladenwerkstatt, die 1998 zunächst im Poetensteig gegründet wurde, verwirklichten die Gronenfelder Werkstätten den Wunsch nach einer Außenstelle im Stadtzentrum, erinnert sich Bereichsleiterin Grit Hoffmann. Gestartet war das Projekt damals mit vier Mitarbeitern. 2003 folgte der Umzug in die Berliner Straße. Dort arbeiten heute mehr als 60 Beschäftigte mit verschiedenen psychischen Beeinträchtigungen unter fachlicher Anleitung von Fachkräften zusammen. Für sie ist die Ladenwerkstatt eine Chance zur beruflichen Rehabilitation. Ausgeführt werden hauptsächlich Aufträge für die Industrie. Die Arbeitsangebote reichen von Verpackungs-, Papier- und Recyclingangeboten über Steckdosen- und Schaltermontage bis zur Konfektionierung elektronischer Bauteile. Eine Online-Buchhandlung bietet zudem Arbeitsplätze am Computer und im Versand. Als begleitende Maßnahmen werden den Beschäftigten neben Musiktherapie durch einen ausgebildeten Musiktherapeuten auch wöchentliche Besuche in einem Fitnessstudio angeboten.