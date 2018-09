Fördermittel für neuen Radweg fehlen

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses haben sich in dieser Woche über die Situation bei den städtischen Finanzen und den Stand bei den geplanten Investitionen informiert. Kämmerer Steffen Schulze berichtet, dass von den elf Millionen Euro, die in diesem Jahr investiert werden sollen, bislang rund fünf Millionen ausgegeben worden sind. Einige Arbeiten werden sich verzögern. Schulze kündigte zudem für die kommenden Sitzungen die Vorlage eines Nachtragshaushalts und das Haushaltspapier für 2019 an.

Größtes laufendes Investitionsobjekt ist der Umbau der Grundschule II. Die Arbeiten dort lägen einigermaßen im Zeitplan und sollen bis Weihnachten abgeschlossen sein. Das Haus wurde in Teilen aufgestockt und erhält einen Aufzug. Beendet sind die Arbeiten an der Grundschule I, dort soll im kommenden Jahr die Neugestaltung des Spielplatzes erfolgen.

Grünes Licht gibt es endlich für den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser in Neuendorf und Radinkendorf. In Neuendorf soll mit den Arbeiten noch in diesem Jahr begonnen werden. Der Hauptteil der Bauleistungen, so Schulze, werde wegen des bevorstehenden Winters aber mit Sicherheit 2019 stattfinden. Aufgeschoben sind geplante Arbeiten an der Stadtmauer. Die Ausschreibung sei wegen nicht akzeptabler Angebote aufgehoben worden. Auch bei der Bahnhofssanierung kommt man in diesem Jahr nicht so weit voran wie erhofft. Die Baugenehmigung habe sich verzögert, was bei einem denkmalgeschützten Gebäude, bei dem es viele Absprachen und Kompromisse geben müsse, aber nicht ungewöhnlich sei.

Fortschritte, so Schulze, gebe es dafür beim Straßenbau. Die Arbeiten in der Rouanetstraße und am Suleciner Platz wurden in diesem Jahr beendet. Aktuell läuft der Ausbau der Bornower Feldstraße, in der kommenden Woche sollen die Arbeiten in der Neuen Heimat in Kohlsdorf beginnen. Zudem wird in der Ostvorstadt gebaut.

Bei einigen Projekten ist die Verwirklichung offen. Beispielsweise beim Radweg von Beeskow nach Kohlsdorf. „Für dieses Projekt haben wir noch keinen Fördermittelgeber gefunden“, erklärte der Kämmerer. Gleiches gilt für den geplanten neuen Sportraum, der als Anbau auf dem Gelände des Ruderclubs entstehen soll. Weil die Baufirmen nicht früher verfügbar waren, verzögern sich zudem die Arbeiten auf dem Freigelände des Spreeparks. Unter anderem soll dort die Steganlage für die Flussbadeanstalt erneuert werden. Schulze sicherte aber zu, dass die Arbeiten vor Beginn der Badesaison im kommenden Jahr abgeschlossen werden.

Ebenfalls erst im nächsten Jahr werden die Erschließungsstraßen für die Wohngebiete Schloss Bahrensdorf und Südwald gebaut.