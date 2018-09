Namenspatron für Baby-Leopard gesucht

Matthias Wagner

Eberswalde (MOZ) „Der Zoo ist uns und auch vielen unserer Mietern eine Herzensangelegenheit“, meint Kathleen Weiß von der Wohnungs- und Hausverwaltungs-GmbH Eberswalde (WHG). Aus diesem Grund habe sich die WHG entschlossen, die beim diesjährigen Mieterfest erzielten Erlöse der Tauschbörse dem Eberswalder Zoo zu spenden. Natürlich wurde der Betrag noch ein wenig aufgerundet, so dass sich Zoodirektor Bernd Hensch am Mittwoch über eine Zuwendung in Höhe von 150 Euro freuen durfte.

Die WHG wolle auch zukünftig mit dem Zoo zusammenarbeiten, kündigt Kathleen Weiß an, die selbst eine große Liebhaberin der Einrichtung ist. Besonders vor dem Hintergrund des im kommenden Jahr anstehenden 90. Zoogeburtstages habe man bereits einige Ideen, so Weiß.

„Wir sind für jede Hilfe dankbar, denn wir finden immer eine geeignete Verwendung“, betont Bernd Hensch, der im August wieder mehrere Jungtiere im Zoo begrüßen konnte. Darunter ein Leopard, der genau wie zwei Weißbüscheläffchen, am 16. August das Licht der Welt erblickte. Noch hat die junge Raubkatze, die übrigens ein Männchen ist, keinen Namen. Bernd Hensch ruft alle Interessierten auf, Namensvorschläge zu machen. Dem Namensgeber winkt als Prämie eine Jahreseintrittskarte für den Zoo. „Uns ist es wichtig, dass sich die Menschen mit dem Zoo identifizieren“, betont Hensch. Damit sich die Tiere wohlfühlen, lege er großen Wert auf ein möglichst natürliches Umfeld für die Tiere. Manche, wie die Weißbüscheläffchen, dürfen sich sogar frei auf dem Gelände bewegen.

Am Sonntag lädt der Zoo zum Herbstfest: Von 13 bis 18 Uhr gibt es viele Spiele rund um die bunte Jahreszeit, darunter einen Kartoffellauf und eine originelle Kürbisernte, eine Vogelscheuchen-Prüfung und zahlreiche Tiere zum Anfassen sind zu erleben. Um 15 Uhr treten die Tänzer vom SV Motor Eberswalde mit ihrem Showtanz auf. „Alle Gäste im Vogelscheuchenkostüm haben freien Eintritt“, verspricht der Zoochef.

Namensvorschläge für den jungen Leoparden per E-Mail an: zoo@eberswalde.de