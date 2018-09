Erntedankfest auf dem Müllroser Mühlenhof

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Das traditionelle Erntedankfest der evangelischen Kirche wird an diesem Sonntag in Müllrose auf eine besondere Art gefeiert: mit einem Erntedankfestgottesdienst unter freiem Himmel, auf dem Hof der Oderland Mühlenwerke Müllrose GmbH & Co. KG. Die Evangelische Kirchengemeinde Müllrose und die evangelische Hilfsorganisation „Brot für die Welt“ laden gemeinsam dazu ein. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr, das Ende des Erntedankfestes ist für 13 Uhr vorgesehen.

Auf dem Mühlenhof findet zum ersten Mal ein solcher Gottesdienst statt. „Vor drei Jahren haben wir unseren Erntedankfestgottesdienst schon einmal unter freiem Himmel gefeiert“, erzählt Pfarrer Matthias Hirsch, „auf dem Dorfanger in Schernsdorf, am Backofen und mit frisch gebackenem Brot.“ Dieser sei in der Kirchengemeinde sehr gut angekommen. „Deshalb haben wir uns in diesem Jahr erneut dafür entschieden, nach draußen zu gehen, und überlegt, welcher Ort zum Thema passend sein könnte.“ Die Wahl sei dann sehr schnell auf die Müllroser Mühlenwerke gefallen, „denn eine Mühle passt doch ganz wunderbar zu einem Erntedankfest“, begründet der Pfarrer.

Erwartet werden zu dem Gottesdienst Christen und andere Interessierte aus allen Gemeinden des Pfarrbereiches – also aus Fünfeichen, Mixdorf, Müllrose und Rießen. Ein Höhepunkt wird die Präsentation der Erntekronen sein. Vier Erntekronen werden ausgestellt, aus jeder genannten Gemeinde eine. Die Mixdorfer haben ihre Erntekrone bereits vor einigen Tagen gebunden. In den anderen Orten werden die Erntekronen an diesem Wochenende geflochten – unter anderem am Sonnabend ab 13 Uhr in der Kirche in Müllrose. Außerdem werden zum Gottesdienst auch die Erntegaben präsentiert.

Für die Predigt konnte Lars Bedurke gewonnen werden. Der Frankfurter ist in der Hilfsorganisation „Brot für die Welt“ als Referent für Ökumenische Begegnung tätig und auf der ganzen Welt unterwegs. Die Aktion „Brot für die Welt“ steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Wasser für alle!“ In seiner Predigt wird sich Lars Bedurke dieses Mottos annehmen und unter anderem anhand seiner vielfältigen Begegnungen in Vietnam den Zusammenhang von Wasser und Entwicklung darstellen. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst durch Bläser aus dem Kirchenkreis Oderland-Spree.

Nach dem Gottesdienst können die Besucher direkt auf dem Mühlenhof Mittag essen, auch ein Eiswagen ist vor Ort. An einem Stand des Frankfurter Weltladens werden fair gehandelte Produkte aus aller Welt angeboten. Für Kinder gibt es ein spezielles Begleitprogramm.