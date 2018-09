Erna kommt ins Theaterforum

Bettina Winkler

Alt Madlitz (MOZ) Nicht nur Naturliebhaber und Wellnessfans finden auf Gut Klostermühle in Alt Madlitz eine Oase der Ruhe. Das hauseigene Theaterforum bietet Kulturgenießern verschiedene Veranstaltungen.sprach mit Entertainer Wolfgang Lippert über seine Lesung am Sonnabend.

Herr Lippert, Sie lesen am Sonnabend aus ihrem Buch „Wetten dass ... Erna kommt?!“ Werden Sie als Multitalent auch musikalische Einlagen geben?

Das Publikum kann sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen. Ich werde singen, lesen und erzählen. Den weiblichen Part der Erna aus dem Buch übernimmt dabei meine gute Freundin Kati Karney, die ebenfalls Sängerin ist. Außerdem gebe ich Geschichten aus meiner behüteten Kindheit in einem Musikerhaushalt, von meiner Arbeit als Bühnentechniker, meiner „Entdeckung“ durch die Phudys, meinem Weg auf die Showbühnen, von den Erfolgen und das was mir wichtig ist, zum Besten. Ich komme an dem Abend übrigens direkt aus Stralsund von Dreharbeiten für den Fernsehgarten und am Sonntag werde ich schon wieder in Halle erwartet.

Sind Sie das erste Mal auf Gut Klostermühle?

Im beruflichen Sinne ist der Auftritt im Theaterforum für mich Premiere. Privat bin ich schon um den idyllischen See gelaufen und habe in der Klosterschenke gegessen. Es ist dort ein sehr schönes Ambiente in einem Naturparadies entstanden. Als vielbeschäftigter Entertainer kann ich dort gut abschalten und runter kommen.

Sie sind ja mit einer gebürtigen Fürstenwalderin verheiratet. Bliebt da noch Zeit für einen Abstecher in die Domstadt?

Für mich ist das wie nach Hause fahren. Natürlich ist Zeit für einen kurzen Besuch bei der Familie.

Sie gehören mittlerweile als Balladensänger bei den Störtebeker-Festspielen auf Rügen schon zur Stammbesetzung. Wie war die diesjährige Saison?

Einfach fantastisch. Der Jahrhundertsommer hat uns viele laue Sommernächte beschert. Über 320 000 Zuschauer, die meist im T-Shirt kamen, waren bei den 59 Aufführungen dabei. Ein Kollege in seiner opulenten Robe mit Fellkragen hat immer ganz schön geschwitzt. Für mich war es die 18. Saison und ich bin optimistisch, dass ich im nächsten Jahr wieder dabei bin. Der Vertrag wird erst im Februar gemacht.

Gibt es weitere Projekte?

Ab November übernehme ich die Moderation für die Show „Damals war´s“ im MDR-Fernsehen. Am 4. November läuft die erste Sendung, da ist noch viel zu tun. Parallel dazu bin ich unter dem Motto „Wiedersehen mit Freunden“ mit ehemaligen DDR-Stars wie Frank Schöbel, Monika Herz, Angelika Mann, Eva-Maria Piekert und Hans-Jürgen Beyer bei knapp 30 Konzerten auf Tour als Moderator und Sänger durch den Osten Deutschlands.

Auch die beliebte DDR-Unterhaltungssendung „Ein Kessel Buntes“ haben Sie wieder zum Leben erweckt. Warum?

Der Kessel Buntes war der Renner zu DDR-Zeiten, es gibt ganz viel Archivmaterial. Es macht einfach Spaß, mit dem Team darin zu stöbern und Ausschnitte von damals herauszusuchen. Und mit einem Klick sitzt der Künstler heute vor mir im Studio und erzählt, was er in den letzten dreißig Jahren gemacht hat. Die schöne Botschaft: Viele von damals stehen noch auf der Bühne.

Wolfgang Lippert am Sonnabend, 19.30 Uhr, im Theaterforum von Gut Klostermühle in Alt Madlitz. Eintritt: 25 Euro. Die MOZ verlost heute zweimal zwei Freikarten, um 14 Uhr, an die ersten Anrufer unter Telefon 03361 590350.