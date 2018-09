Neue Revierpolizistin stellt sich vor

Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Polizeihauptkommissarin Beatrice Ortmann hat sich am Dienstag als neue Revierpolizistin des Amtes Golzow vorgestellt,. Die 50jährige Märkisch-Oderländerin ist seit 1992 im Polizeidienst. Die meiste Zeit davon hat sie bei der Kripo gearbeitet. In den ersten Wochen ihres Wirkens im Amtsbereich Golzow hat sie bereits viele Bürger kennengelernt. „Ich muss sagen, dass mir die Arbeit hier viel Spaß macht. Die Menschen kommen auf mich zu und bringe mir Vertrauen entgegen, was sehr angenehm ist“, erklärte sie. Und ermunterte die Bürgermeister dazu, sich mit ihr bei Problemen in Verbindung zu setzen. Bereits in der Gemeindevertretersitzung von Küstriner Vorland hatte sie den Gemeindevertretern angeboten, im Falle von Lärmbelästigung an den Garagen in der Friedensstraße zu helfen.

Seelows Revierleiter Thomas Wendland nutzte die Gelegenheit die Amtsausschussmitglieder über das Kriminalitäts- und Unfallgeschehen im Amtsbereich aufzuklären. Einen Schwerpunkt stelle aktuell die Einbruchskriminalität bei der Feuerwehr dar. Das in Bleyen gestohlene Löschauto war nach Küstrin-Kietz und Alt Tucheband bereits der dritte Einbruch innerhalb kurzer Zeit. Amtsdirektor Lothar Ebert will darauf reagieren, in dem sämtliche Gerätehäuser mit Alarm- und Sicherungsanlagen ausgerüstet werden sollen.

Thomas Wendland stellte die Statistik für 2017 vor. Die aktuell acht Beamten des Reviers, von denen einer dauerhaft erkrankt ist, hatten in Amt Golzow 478 Fälle zu bearbeiten, wovon 267 Straftaten waren. Die Aufklärungsquote lag bei 67,8 Prozent. Während die meisten Zahlen gegenüber 2016 konstant blieben, gab es bei Betrug einen Anstieg von 29 auf 44 Fälle. Wendland verwies auf eine Infoveranstaltung am 9. Oktober zum Thema Betrug im Lebuser Kulturhaus. Bei den 161 Unfällen im Jahr 2017 bleibt überhöhte Geschwindigkeit Ursache Nummer 1. Gestiegen ist die Zahl von Senioren als Unfallverursacher im Amtsbereich.