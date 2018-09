Brücken bauen an der Gesamtschule

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Fast 800 Schüler lernen ab der siebten Klasse bis zum Abitur in der Wilhelm-Conrad-Roentgen-Gesamtschule Panketal. Sie kommen aus dem gesamten Niederbarnim. Maria Blanck, die neue Schulsozialarbeiterin, kennt schon einige aus dem Heizhaus. Nun beschreitet die 30-Jährige neue Wege.

Zwei Master-Studienabschlüsse hat die gebürtige Grüntalerin fast in der Tasche. Selbst aufgewachsen in einer Großfamilie kennt sie die Probleme, sich einen Platz zu suchen und behaupten zu müssen. In Panketal hat die sportliche junge Frau diesen nun gefunden, weit steht die Tür zum Raum 212 offen.

In den ersten Wochen war noch einiges zu tun, ehe sie dabei ist anzukommen und in Ruhe und selbstbewusst ihre Arbeit anzupacken. Sie möchte die Schnittstelle sein zwischen der Beratung der Schüler, die in schwierigen Lebenslagen sind und den Familien sowie verschiedenen Hilfsangeboten. Weiß sie nicht weiter oder erkennt sie, dass Mädchen oder Jungen mehr Hilfe benötigen, als sie leisten kann, dann will sie weiterhelfen und Kontakte herstellen. Gut vernetzt ist sie auch mit den anderen Jugendsozialarbeitern in der Gemeinde sowie innerhalb der Stiftung SPI, die wie sie an Schulen oder in Jugendhäusern arbeiten. Im Heizhaus hatte sie studienbegleitend schon eine 30-Stunden-Stelle. „Daher kenne ich auch einige Schüler schon, aber alle werden wohl nicht den Weg zu mir finden“, schätzt die 30-Jährige, die gern Rennrad fährt, ein. Dass auf halber Strecke die Puste ausgehen könnte, befürchtet sie nicht. Viele Ideen stecken noch in den Kinderschuhen. Doch Maria Blanck will sie anpacken.

Wie die Idee der Klassenräte, die schon von ihrer Vorgängerin im Amt gemeinsam mit dem Jugendamt entwickelt wurde. Dazu erhalten die Schüler Freiräume, um sich demokratisch Problemen in der Klasse anzunähern und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Nach festen Regeln, die erarbeitet werden, hat auch der Lehrer nur eine Stimme von vielen. „Respektvoller Umgang, Akzeptanz, Austausch von Argumenten und das Finden von Lösungsstrategien gehören dazu. Die Gruppe trägt die Verantwortung“, erläutert die Sozialarbeiterin. Eine siebte und eine achte Klasse wollen mitmachen, andere überlegen noch.

Die Probleme, die eine große Rolle im Alltag der Schüler spielen, sind neben Überlastung vor allem auch Mobbing über soziale Netzwerke. Essstörungen gehören dazu, aber auch Verhaltens­auffälligkeiten. Einige stecken in Scheidungssituationen oder machen erste Erfahrungen mit Drogen. „Ich will vor allem Ansprechpartnerin sein, zuhören und vermitteln“, macht Maria Blanck deutlich. Außer freitags steht ihre Tür ab 13.05 Uhr offen. Mit Eltern oder Lehrern vereinbart sie Termine flexibel. Immer montags, dienstags und donnerstags ist sie außerdem um 10.10 Uhr beim Schülertreff im Heizhaus zu finden.

Außerdem bereitet sie gemeinsam mit Schülern die Projektwoche für Januar vor. Auch beim Jugendforum am 13. Oktober um 14 Uhr im Heizhaus will sie die Panketaler Jugendkoordinatorin Jana Kohlhaw unterstützen. Die Akzeptanz durch die Schüler will sie sich erarbeiten. Klar sind ihre Vorstellungen, einen Flyer mit ihren wichtigsten Daten hat sie auch schon.

Außerdem hofft sie auf Mädchen, die mit ihr gemeinsam Sport treiben und gesunde Ernährung besprechen wollen. Immer dienstags bietet sie in der Turnhalle auf dem Campus Schönerlinder Straße diesen Kurs ein. Eine Stunde lang hat sie im Spiegelsaal nur Zeit für Schülerinnen mit allen Befindlichkeiten.