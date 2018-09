Zahnersatz lockt Investoren an

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Finanzinvestoren haben den deutschen Gesundheitsmarkt im Visier. Denn der verspricht viel Geld. Als besonders lukrativ gilt der Zahnarztbereich. Kritiker und Investoren ringen nun um eine Änderung des am Mittwoch vom Kabinett verabschiedeten Terminservice- und Versorgungsgesetzes.

„Spektakuläre Gewinne“ sind es, so SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, die ausländische Investoren anlocken. Insbesondere Zahnersatz sei „hochlukrativ“. Weshalb es insbesondere der Zahnarztbereich ist, in den sich Private-Equity-Gesellschaften, gern als Heuschrecken betitelt, einkaufen. Firmen aus den USA, Schweden oder Bahrein sind schon da. Schließlich werden pro Jahr 26 Milliarden Euro bei Zahnärzten umgesetzt.

Bei der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) läuten alle Alarmglocken. Wer den Ausverkauf „an renditeorientierte Finanzjongleure und Spekulanten“ nicht stoppe, sei dafür verantwortlich, dass „die flächendeckende, wohnortnahe und qualitätsgesicherte Versorgung unwiderruflich ruiniert wird“, warnte KZBV-Vorstandschef Wolfgang Eßer.

Einfallstor für Investoren sind Medizinische Versorgungszentren (MVZ). Eigentlich stellt man sich ein MVZ als Ansammlung verschiedener Ärzte vor, als einen Ort also, wo der Patient unterschiedliche Behandlungen bekommen kann – von angestellten Ärzten. In der DDR hieß das Poliklinik. Seit 2004 gibt es das offiziell auch in der Bundesrepublik. Seit 2015 jedoch dürfen sich auch Ärzte einer einzigen Fachrichtung zusammentun. Gründen können ein MVZ Ärzte, Kliniken, Kommunen und Erbringer von Dialyseleistungen. Und so geht der Trick: Kleine, in Finanznot befindliche Krankenhäuser wechseln den Besitzer. Wobei es dem Erwerber nur darum geht, auf diese Weise MVZ gründen zu dürfen. Die ganz woanders entstehen können.

Fakt ist: Immer mehr Mediziner wünschen ein Angestelltendasein, wollen Zeit für die Familie haben. Eine Praxis zu gründen oder zu übernehmen, erscheint zunehmend unattraktiv. Das liegt auch daran, dass die Zahnärzteschaft immer weiblicher wird. Zwei Drittel der Studierenden sind Frauen. Zudem versprechen Ketten Entlastung von Bürokratie und somit Konzentration auf die Behandlung. Die Investoren dagegen führen Verwaltung, Einkauf, Labor zusammen. Das spart Geld. Und macht die Gewinnspanne groß.

Aber sind solche Investoren wirklich Heuschrecken? Thomas Bäumer, Geschäftsführer von Colosseum Dental, will sich nicht in einen Topf mit rein renditeorientierten Finanzinvestoren werfen lassen: „Unsere Strategie ist es eben nicht, Zukäufe nach vier oder fünf Jahren gewinnbringend weiterzureichen, sondern für uns steht die nachhaltig flächendeckende zahnärztliche Grundversorgung im Fokus.“ Colosseum Dental ist Tochter der Schweizer Colosseum AG, die das Geld der einstigen Besitzerfamilie des Kaffee-Großrösters Jacobs verwaltet. Colosseum gehören bereits 220 Praxen in sieben Ländern. Nun ist Deutschland dran. Die Erträge kommen der Jacobs Foundation zugute, einer gemeinnützigen Stiftung.

Die größte Praxiskette aktuell ist Zahneins aus Hamburg. Dahinter steht Kapital des Finanzinvestors Summit Partners aus den USA. Zahneins hatte im Sommer Opus DC aus Ulm übernommen. Und kommt damit auf 18 Standorte in fünf Bundesländern mit über 500 Mitarbeitern. Auch Zahneins-Chef Daniel Wichels weist alle Vorwürfe weit von sich: „Das Gegenteil ist der Fall: Verbünde wie unserer tragen gerade zu einer flächendeckenden, wohnortnahen zahnmedizinischen Versorgung bei.“ Man verbessere die Versorgung auf dem Land, „wo sonst immer mehr Praxen schließen müssten“.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Mittwoch, er nehme die Sorgen der Kassenzahnärztlichen Vereinigungen „sehr ernst“. In seinem vom Kabinett verabschiedeten Gesetz geht es zwar um MVZ, aber es fehlt ein Passus, der die Dentalketten beschränken würde. Erst einmal müsse man vertieft prüfen, ob das Problem wirklich so groß sei wie von der KZBV behauptet. Das sieht man in der Unionsfraktion offenbar etwas anders. CDU-Gesundheitspolitiker Alexander Krauß, der zuständige Berichterstatter, erwartet im weiteren Gesetzgebungsverfahren Diskussionen im Parlament, „ob die Gründung von MVZs stärker eingegrenzt werden soll“ – insbesondere die von Zahnärzten. Ausgang offen.