Funkende Mülleimer im Anmarsch

Kerstin Ewald

Werneuchen „Werneuchen erhält die Infrastruktur, um zur Smart City zu werden“, teilte der Konzern Vodafone etwas effekthascherisch am Dienstag mit. An genau dem Tag hat das Düsseldorfer Unternehmen das Narrowband IoT für das gesamte Stadtgebiet freigeschaltet.

Doch was verbirgt sich hinter dieser Nachricht? Das IoT Narrowband – auch Maschinennetz genannt – nutzt den LTE 800 Megaherz Frequenzbereich und gilt als technische Grundlage für das sogenannte Internet der Dinge. Es ist darauf ausgelegt, regelmäßig kleinere Datenmengen nötigenfalls auch durch dicke Mauern und von unter der Erde zu senden.

Für den neuen Standard mussten an die bereits stehenden Masten in der Region extra Module angebracht werden, die eben freigeschaltet wurden. Wer die Arbeiten an den Funkmasten in Werneuchen beobachtet hat, mag sich fragen, ob sich nun seine Funkverbindung oder sein mobiles Internet verbessern werden. Privatnutzer und Endverbraucher muss man diesbezüglich leider enttäuschen.

Mit dem Narrowband IoT richtet sich Vodafone an Großkunden wie Stadtwerke, Müllunternehmen, Logistik- und Industrieunternehmen. Mögliche Anwendungsfelder sind funkende Strom- oder Wasserzähler, die Zählerstände automatisch aus den Kellern der Häuser heraus in regelmäßigen Abständen automatisch an die Zentralen der städtischen Versorger senden.

„Städtische Müllunternehmen können die Routenplanung der Einsatzfahrzeuge optimieren und Mülltonnen leeren, bevor sie überfüllt sind“, schwärmt Vodafone, und weiter: „In Straßenlaternen verbaute Sensoren könnten immer aktuell melden, wo Parkplätze frei werden.“ In den Stadtwerken Werneuchen zeigte man sich erst einmal überrascht von der Information.

In Bernau wurde der spezielle LTE-Standart übrigens schon in den letzten Wochen freigeschaltet.