Höhere Maste, teilweise auf Waldgebiet

Marco Marschall

Eberswalde Die Firma 50Hertz rechnet noch in diesem Jahr mit der Genehmigung der 380-KV-Leitung, die auch durch den Barnim führt. Die Kommunen halten ihre Einwände aufrecht. Auch Eberswalde sieht die Notwendigkeit der Trasse nicht begründet. Doch um die geht es nun gar nicht mehr.

Hartmut Lindner kann jetzt nur abwarten. In den vergangenen Wochen war der Mann von der Initiative „Biosphäre unter Strom – keine Freileitung durchs Reservat“ viel auf kommunalpolitischen Sitzungen, um sich die Unterstützung der politischen Entscheidungsträger zu sichern. Er fand sie in der Gemeinde Chorin, die die Trasse von Bertikow bei Prenzlau nach Neuenhagen bei Berlin, die den Windkraftstrom aus dem Norden in den Süden bringen soll, in ihrer jetzigen Form ebenfalls ablehnt. Und er fand sie in der Gemeinde Ziethen, die sich den Einwänden der Initiative mehrheitlich anschloss sowie Ergänzungen formulierte. Ziethen bangt etwa um die Gesundheit seiner Einwohner und befürchtet touristische Nachteile.

In Eberswalde war es zuletzt still um das Thema. Dabei führt die Leitung durchs Stadtgebiet, im Brandenburgischen Viertel an der Wohnbebauung vorbei. Wie Rathaus-Sprecherin Nancy Kersten erklärt, hält die Stadt ihre Einwände zum Vorhaben aufrecht. Eberswalde zweifelt an der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit der sogenannten Uckermarkleitung, genauso wie an der Einhaltung von Sicherheitsabständen zur Wohnbebauung. Alternativen – das ist auch ein Vorwurf der Bürgerinitiative – seien zu wenig berücksichtigt. Das betrifft unter anderem eine Erdverkabelung in bestimmten Bereichen. Außerdem sei nicht nachgewiesen, dass Emissions- und Immissionsbelastungen insbesondere in Wohngebieten unbedenklich sind. Die Stadt sieht einen unverhältnismäßigen Eingriff in Grundstücksrechte und stört sich an der Inanspruchnahme von Waldflächen. Stadtbild und Landschaft seien erheblich beeinträchtigt. Negative wirtschaftliche und touristische Auswirkungen werden befürchtet.

Doch seien alle diese Bedenken am aktuellen Punkt des seit zehn Jahren laufenden Prozesses hinfällig. Wie Dirk Manthey von der Firma 50Hertz klarstellt, gehe es im Planergänzungsverfahren, zu dem nun Stellungnahmen getätigt wurden, nur noch um Nachbesserungen beim Vogelschutz. So forderte sie das Gericht. Notwendigkeit der Leitung, Sicherheitsfragen oder der Eingriff in Stadt- und Landschaftsbild wurden nicht moniert.

Ändern würde sich für Eberswalde auf den ersten Blick nicht viel, da die Trassenführung dort zumindest grob der bereits bestehenden entspricht. Auch die Zahl der Strommasten bleibt gleich. Nur sind die neuen deutlich höher: 50 statt derzeit 26 bis 28 Meter. Teilweise verschiebt sich ihr Standort in den jetzigen Waldbereich. „Zugunsten der Siedlungsbereiche“, wie Manthey sagt. Grenzwerte für elektrische und magnetische Felder werden eingehalten.

Eine Erdverkabelung in einigen Bereichen lehnt 50Hertz ab. „Es handelt sich dabei um eine neue Technologie, mit der noch Erfahrungen gesammelt werden müssen“, so Manthey. Das Risiko für Stromausfälle sei zu hoch. Zudem sei die Stärke von Feldern, die ein Kabel wenige Meter unter der Erde hervorruft, spürbarer als die einer Leitung in 50 Metern Höhe.

Nun entscheidet das Landesamt für Bergbau LBGR, ob 50Hertz’ Argumente in Sachen Vogelschutz anerkannt werden. Möglicherweise wird auch ein Erörterungstermin anberaumt. 2021 plant die Firma die Inbetriebnahme der 380-KV-Leitung.